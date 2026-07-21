El Málaga CF intensifica su preparación con la vista puesta en los primeros amistosos de pretemporada

El Málaga CF sigue avanzando en su puesta a punto de cara a su regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul mientras espera la resolución del caso Dotor, completó este martes su segundo entrenamiento de la semana en el campo anexo de La Rosaleda, en una sesión marcada por el trabajo físico, los ejercicios con balón y la continuidad en la preparación de varios futbolistas que siguen con planes específicos.

La plantilla dirigida por Juanfran Funes saltó al césped a partir de las 9:15 horas, manteniendo la dinámica habitual de esta pretemporada. Antes del inicio del trabajo, el técnico reunió a sus jugadores para una charla táctica, tras la que el equipo realizó diferentes ejercicios físicos y con balón con el objetivo de seguir acumulando carga de trabajo.

Juan Cruz en el entrenamiento de este martes. / MÁLAGA CF

Trabajo específico para varios futbolistas

Al igual que ocurrió en la sesión del lunes, Ramón y Einar alternaron trabajo sobre el césped junto al resto del grupo con ejercicios específicos en el gimnasio. La misma planificación siguió Alfonso Herrero, que continúa con una preparación individualizada.

Por su parte, Rafita, Juanpe y Murillo desarrollaron una sesión específica en las galerías interiores de las instalaciones de La Rosaleda, dentro del plan diseñado por el cuerpo técnico para cada uno de ellos.

El equipo volverá al trabajo este miércoles con una doble sesión de entrenamiento, programada para las 9:15 y las 19:00 horas, con la intención de seguir aumentando el ritmo competitivo a medida que se acerca el estreno en los partidos de preparación.

Los amistosos, a la vuelta de la esquina

La carga de entrenamientos dará paso este fin de semana al primer examen de la pretemporada. El Málaga CF disputará el próximo sábado 25 de julio (19:00) su primer amistoso del verano frente al Leicester City, en un encuentro que se celebrará en Algeciras y que servirá para comenzar a medir el nivel competitivo del equipo tras las primeras semanas de trabajo.

El conjunto inglés, que militó hace dos temporadas en la Premier League, supondrá una exigente prueba para los de Juanfran Funes, ya que cuenta con una plantilla de gran nivel y experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés. Será el primer test para empezar a repartir minutos entre los futbolistas y comprobar las primeras ideas del nuevo proyecto blanquiazul.

Tras ese compromiso, el Málaga afrontará un segundo amistoso de gran entidad frente al Al-Ittihad el 30 de julio(20:00) donde se enfrentarán el Marbella Foootball Center. El rival del conjunto blanquiazul es uno de los clubes más potentes del fútbol saudí y habitual aspirante al título en la Saudi Pro League. El equipo árabe cuenta en sus filas con futbolistas de talla internacional como Youssef En-Nesyri o Fabinho, por lo que supondrá otro importante banco de pruebas para un Málaga que continúa preparando con intensidad su esperado regreso a la élite del fútbol español.

Con cuatro sesiones de entrenamiento más previstas antes del choque ante el Leicester, el conjunto malaguista encara unos días clave para seguir creciendo física y tácticamente antes de que comiencen las primeras pruebas competitivas del verano.