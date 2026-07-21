OFICIAL: Carlos Dotor jugará en el Málaga CF como cedido la temporada 2026/2027

Era solo cuestión de tiempo. Este martes, el Málaga CF ha hecho oficial que Carlos Dotor jugará la próxima temporada en el equipo blanquiazul en calidad de cedido. De esta manera, el jugador madrileño regresa al club de Martiricos, con el que ascendió hace ahora poco más de un mes a Primera División.

Una apuesta segura para Juanfran Funes

La continuidad de Carlos Dotor era una de las prioridades de Juanfran Funes para la nueva temporada. El técnico considera que el madrileño fue una pieza clave en el ascenso gracias a su capacidad para dar equilibrio al centro del campo, incorporarse al ataque y entender a la perfección la idea de juego del equipo.

Además, el club valora especialmente todo lo que aporta fuera del terreno de juego. Dotor se ganó el cariño de sus compañeros por su implicación y profesionalidad, convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos dentro del vestuario. Su excelente entendimiento con jugadores como Izan Merino, Dani Lorenzo o Larrubia también fue clave para el buen funcionamiento del equipo en la recta final de la temporada.

A ello se suma que, pese a tener solo 24 años, ya cuenta con experiencia en la élite tras haber disputado 17 partidos en Primera División con el RC Celta, un bagaje que el cuerpo técnico considera muy importante para una plantilla en la que muchos futbolistas debutarán en la máxima categoría. Además, el propio centrocampista siempre priorizó regresar a Málaga si no entraba en los planes del conjunto gallego.

Una operación de garantías

El regreso de Carlos Dotor también supone una operación muy favorable para el Málaga CF desde el punto de vista deportivo y económico. El club recupera a un futbolista que ya conoce el vestuario, la ciudad y la exigencia de La Rosaleda, por lo que su periodo de adaptación será prácticamente inexistente.

Por su parte, el centrocampista vuelve al lugar donde encontró su mejor versión la pasada temporada y donde siempre manifestó sentirse feliz. Esa voluntad del jugador fue determinante para desbloquear una negociación que terminó con una nueva cesión desde el RC Celta, permitiendo al Málaga incorporar a uno de los protagonistas del ascenso sin comprometer su planificación económica y manteniendo margen para seguir reforzando la plantilla durante el mercado. La dirección deportiva mantiene como prioridades la incorporación de un lateral izquierdo, un centrocampista de perfil creativo y otro mediocentro que complete la rotación de Juanfran Funes.

El comunicado del club blanquiazul respecto al fichaje de Dotor dice lo siguiente: "El futbolista se incorporará de inmediato a los entrenamientos del equipo en pretemporada, una vez sellada su vinculación contractual con la entidad blanquiazul.

Carlos Dotor González (Madrid, 2001) llegó hace poco más de un año al Málaga, ofreciendo un rendimiento excelente la campaña pasada y fundamental para contribuir al histórico ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Dotor disputó 35 encuentros en LALIGA HYPERMOTION 25/26, 29 de ellos como titular, aportando 1 gol y 4 asistencias. En total, jugó 40 partidos el curso anterior al sumar otro en la Copa del Rey y 4 más en el playoff de ascenso a Primera División.

Su despliegue físico y técnico en la medular, especialmente desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo, así como su rápida adaptación al vestuario y sus compañeros, le convirtieron en una pieza muy valiosa tanto a nivel individual como en el engranaje colectivo.

Con esta incorporación, la tercera este verano tras los refuerzos de Fernando Calero y Juan Cruz, el Málaga suma de nuevo a un futbolista también con experiencia en la máxima categoría, ya que disputó 17 partidos en la élite con el RC Celta en la 23/24.

El Málaga CF da la bienvenida a Carlos Dotor y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa en el Club, con el convencimiento de que su trabajo y compromiso seguirán contribuyendo a la consecución de los objetivos deportivos en la temporada 26/27".