Aparecen pintadas contra el jugador del Málaga CF, Einar Galilea, en los aledaños de La Rosaleda, por su apoyo a Argentina en la final del Mundial

La celebración por el Mundial conquistado por España también ha dejado un episodio desagradable en Málaga. En las últimas horas, han aparecido varias pintadas en las inmediaciones de La Rosaleda dirigidas contra Einar Galilea, uno de los capitanes del Málaga CF, después de que se difundiera en redes sociales una fotografía en la que el defensa aparece vistiendo una camiseta de la selección argentina.

En los mensajes, realizados con pintura sobre diferentes muros cercanos al estadio blanquiazul, pueden leerse insultos como "etarra", "traidor" y "antiespañol", además de reclamarse su salida del club. Las imágenes de las pintadas se han viralizado rápidamente en las redes sociales y han generado un intenso debate entre los aficionados.

La imagen que originó la polémica

El origen de la controversia está en una fotografía que comenzó a circular durante los últimos días en la que Galilea aparece con la camiseta de Argentina. Por el momento se desconoce cuándo fue tomada la imagen y si corresponde al día de la final del Mundial o a una fecha anterior, aunque su difusión ha provocado la reacción de un sector de la afición.

Einar Galilea, con la elástica de Argentina. / Twitter

El central vasco, que renovó recientemente su contrato hasta junio de 2027, fue una de las piezas importantes del equipo durante la pasada temporada, en la que el conjunto blanquiazul logró el ascenso a Primera División.

Sin reacción oficial

Ni el Málaga CF ni Einar Galilea han realizado, por ahora, ninguna valoración pública sobre lo ocurrido. Mientras tanto, numerosos aficionados malaguistas han mostrado en redes sociales su rechazo a las pintadas y han condenado los insultos dirigidos al futbolista, defendiendo que las diferencias de opinión no pueden derivar en ataques personales.

El episodio ha generado una notable repercusión entre el malaguismo, que ve cómo uno de los referentes del vestuario se ha convertido en el centro de una polémica extradeportiva en plena pretemporada, a la espera de que el club o el propio jugador decidan pronunciarse sobre lo sucedido.