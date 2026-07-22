Los finalistas del Mundial del Atlético volverán al trabajo solo nueve días antes de recibir al Málaga CF

El regreso del Málaga CF a Primera División ya tiene fecha marcada en rojo: el próximo miércoles 19 de agosto (21.00 horas) el conjunto de Juanfran Funes abrirá la temporada 2026/27 visitando al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Un estreno que llega condicionado en el cuadro rojiblanco, ya que buena parte de sus internacionales apenas dispondrá de nueve días de entrenamiento junto al resto de la plantilla antes del choque.

Preparación a contracorriente

Diego Pablo Simeone tendrá que recomponer su equipo en tiempo récord tras las vacaciones concedidas a los futbolistas que disputaron el Mundial y llegaron a la final. Los campeones del mundo Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, y los argentinos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada se incorporarán al trabajo el 10 de agosto.

Apenas nueve días separan el regreso a los entrenamientos de los mismos antes del debut en LaLiga EA Sports. Un margen muy reducido para preparar un partido de la exigencia que supondrá recibir al Málaga CF, especialmente en un inicio de temporada donde el ritmo competitivo todavía está por construirse y cualquier detalle puede marcar diferencias.

Jauregui y Chupe en uno de los entrenos de esta pretemporada. / Málaga cf

Mientras tanto, Juanfran Funes contará con varias semanas de preparación con todos sus pupilos, excepto los lesionados Rafita, Juanpe y Murillo que están entrenando aparte del grupo. El conjunto blanquiazul debuta en pretemporada este sábado ante el Leicester City (19.00 horas) en Algeciras. Este aspecto podría equilibrar, al menos desde el punto de vista físico y colectivo, la enorme diferencia de potencial entre ambas plantillas.

Un Atlético pendiente del mercado

Además de la carga física acumulada por sus internacionales, el Atlético continúa inmerso en un mercado de fichajes muy activo. Uno de los nombres propios es el de Julián Álvarez, cuyo futuro sigue siendo incierto después de que el delantero haya expresado su deseo de abandonar el club este verano después del partido contra Austria en la fase de grupos del Mundial.

A ello se suma el caso de Thiago Almada, que también apunta a salir del conjunto rojiblanco para poner rumbo al fútbol argentino, por lo que ambos podrían incluso no formar parte de la convocatoria para el estreno liguero si sus respectivas operaciones se cierran en las próximas semanas.

La plantilla con la que Simeone debutará en Liga todavía está lejos de estar cerrada, por lo que el Málaga podría encontrarse un Atlético diferente al que actualmente trabaja en la pretemporada. Además de Grimaldo, también es oficial el fichaje de Morten Hjulmand y se espera que llegue Kang-In Lee.

Nico González, otra operación abierta

Otro de los asuntos que sigue sobre la mesa en las oficinas del Riyadh Air Metropolitano es el de Nico González. El centrocampista finalizó su cesión en el Atlético y ha regresado a la Juventus, su club de procedencia, aunque el cuadro rojiblanco no da por cerrada la operación.

Nico González en su presentación de la temporada pasada con el Atlético Madrid. / Atlético Madrid

Simeone considera al futbolista una pieza muy interesante y habría trasladado a la dirección deportiva su deseo de recuperarlo, por lo que las negociaciones van camino de intensificarse durante las próximas semanas si las condiciones económicas lo permiten. El conjunto italiano pide 30 millones de euros por su fichaje, mientras que el rival blanquiazul quiere evitar llegar a ese precio.

Con el mercado todavía abierto y varios internacionales reincorporándose sobre la bocina, el Atlético llegará al debut frente al Málaga con numerosos frentes abiertos. Una circunstancia que el conjunto blanquiazul intentará aprovechar en un escenario de máxima dificultad para comenzar con buen pie su esperado regreso a LaLiga EA Sports.