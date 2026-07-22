Dotor vuelve a entrenar con el Málaga CF: "Muy contento de estar aquí"

El Málaga CF ha estrenado una cara muy reconocida en el entrenamiento matinal de este miércoles: Carlos Dotor. El centrocampista madrileño, de vuelta a Martiricos en una nueva cesión procedente del Celta de Vigo, ya es uno más a las órdenes de Juanfran Funes después de confirmarse que volverá a vestir como blanquiazul en el regreso a Primera División.

Regreso de Dotor

"No le ha dado tiempo a que le crezca el pelo y ha vuelto ya" es una de las frases que resume a la perfección su vuelta al Málaga CF. Hace exactamente un mes celebraba en una rúa histórica el ascenso a LaLiga EA Sports y ya está sudando de nuevo junto al resto de sus compañeros. La buena noticia para el cuerpo técnico es que no necesita de adaptación alguna al grupo porque apenas Fernando Calero y Juan Cruz son las nuevas caras.

En los instantes previos a empezar con la sesión de entrenamiento, Dotor tuvo unas palabras de bienvenida para la plantilla: "Pues nada, chavales. La verdad es que no me ha dado tiempo ni a echaros de menos, sois intensos, me acabo de refrescar la memoria. Muy contento de estar aquí. Voy a empezar a daros palos otra vez. A darle caña todos".

Incombustible del 'Funesbuque'

Antes, Loren Juarros también tuvo un caluroso abrazo para el madrileño. El director deportivo del Málaga CF siempre confesó que el interés del club era tenerle de vuelta en Primera División y, aunque haya sido mediante una cesión simple, sin opción de compra, el centrocampista volverá a ser uno de los incondicionales de La Rosaleda a partir de agosto.

Lo será para Funes, imprescindible en sus planes el pasado curso. El técnico de Loja construyó una medular con Izan Merino, Dani Lorenzo y Dotor que muchas alegrías le acabó dando a la parroquia blanquiazul, aunque habrá que ver si se repite porque llegarán uno o dos centrocampistas más, así como la posible presencia de Juan Cruz por detrás del delantero junto a Joaquín y Larrubia en las bandas.

Carlos Dotor volvió a entrenar este miércoles con el Málaga CF. / Málaga CF

A las puertas de los amistosos

Es una de las incógnitas que puede empezar a desvelarse este mismo sábado con el primer amistoso del verano. El Málaga CF se enfrentará al Leicester City en Algeciras a partir de las 19.00 horas. Será el primer banco de pruebas y una gran oportunidad de ver al 'Funesbuque' de Primera División. Allí estarán Calero y Cruz, y muy posiblemente también Dotor, sin necesidad de adaptarse a lo ya conocido.