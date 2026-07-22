Afición
El Málaga CF supera los 20.000 abonados para el regreso a Primera División
El club de Martiricos está a menos 6.550 aficionados de alcanzar su tope, aunque aún queda una semana y media para las últimas renovaciones
El malaguismo suma y sigue. El club de Martiricos ha hecho oficial este miércoles que ya son más de 20.000 abonados los que han renovado su asiento en La Rosaleda para la temporada 2026/27 en Primera División. La locura blanquiazul sigue adelante con el objetivo de ver a los bichos competir en la máxima categoría y poder disfrutar de nuevo de estar a la altura de los mejores ocho años después.
Queda una semana y media para que el período de renovaciones llegue a su fin y el tope que ha fijado el Málaga CF ya está bastante cerca. El club volverá a contar con 26.550 abonados como máximo y quedan menos de 6.550 para llegar a ese número. Es el máximo que se permite, teniendo en cuenta que hay que dejar un cupo de entradas para los visitantes, para la venta y otros compromisos, pero el malaguismo apunta a dejar otra vez imágenes espectaculares.
Fechas
La campaña de renovaciones permanecerá abierta de forma online hasta el 2 de agosto. Si los aficionados quieren hacerlo de forma presencial, las taquillas de La Rosaleda estarán disponibles hasta el 1 de agosto. Los días 5 y 6 estarán destinados al cambio de asiento y será a partir del 7 de agosto cuando, si existen vacantes, se tramiten las nuevas altas siguiendo el criterio de antigüedad del carné malaguista.
¿Nuevas altas?
La pregunta es: ¿habrá nuevas altas? Eso va a depender del número de abonados que renueven su asiento. El club calcular que van a continuar entre el 97% y el 98% de los aficionados y, por el momento, son números que se están cumpliendo. Todavía queda por delante hasta el 2 de agosto, cuando se cierre el número de renovaciones, pero lo cierto es que el margen es mínimo para esas nuevas altas.
Temporada de Primera
No es para menos la vuelta a LaLiga EA Sports. Ocho años después, el fútbol de Primera División vuelve a La Rosaleda. De primeras, el estreno en casa será el lunes 24 de agosto, a partir de las 21.30 horas, frente al Deportivo de A Coruña. A excepción de aquellos partidos que sean frente a rivales europeos, va a ser la tónica durante todo el curso y es el 'nuevo' horario al que tendrá que acostumbrarse el malaguismo en la máxima categoría para seguir a los suyos.
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