El Málaga CF y el eje mediterráneo golean en la España futbolera

Hay muchas Españas. Están la silenciada y la que solo genera ruido; la de la M30 y la periférica; la vaciada y la del dinamismo litoral. Y luego está la España futbolística que, con sus mapas, más allá de la dialéctica Madrid-Barcelona que se retroalimenta, muestra una España real a la que se presta poca atención.

LaLiga ofrece una explicación de las distintas realidades internas que atraviesan este país. En realidad, el ‘deporte rey’ sirve como un indicador casi perfecto de la riqueza de un país plural. ¿Qué cuentan los mapas de Primera y Segunda a poco menos de un mes para que el balón eche a rodar en las dos principales categorías del fútbol español?

Andalucía, Top 1 en el fútbol nacional

De entrada, y desde la escala local, se puede concluir que la Comunidad de Andalucía encabezaría un ránking de la geopolítica del fútbol español. Son tres equipos en Primera (Málaga CF, Sevilla y Betis). Además, si se añade a la ecuación a los equipos de la categoría de plata -Cádiz, Córdoba, Granada y Almería-, son hasta siete, lo que hace que sea la comunidad que aporta más equipos en el fútbol profesional. Es verdad que Madrid y la Comunidad Valenciana tienen más clubes en Primera, cuatro cada uno, pero en el global del fútbol profesional gana Andalucía.

El Málaga CF ascendió a Primera División tras ganar en el estadio del UD Almería por 1-2. / EFE / Jorge Zapata

Fútbol e Historia

Este fenómeno regional necesita una escala mayor para ser explicado. La lección de geografía a través de los mapas del fútbol español hablaría también del peso de la antigua Corona de Aragón, la más numerosa con seis equipos en Primera. Y, sobre todo, subraya el poderío del corredor mediterráneo, con 14 equipos (Cádiz, Granada, Málaga, Almería, Eldense, Elche, Valencia, Levante, Villarreal, Castellón, Sabadell, Español, Barcelona y Girona) entre los 42 del fútbol profesional. Es un correlato deportivo de esta continuidad de ciudades -45 % del PIB del país y casi la mitad de la población nacional- que conforma la franja mediterránea.

Esta es la foto fija. La imagen en movimiento constata esa preeminencia. El estudio ‘Geografía del éxito futbolístico en España: la influencia de la densidad demográfica’, elaborado por tres geógrafos de la Universidad de Salamanca, lo corrobora con datos. Un análisis de las temporadas entre 1959-60 y 2019-20 muestra que en líneas generales el poder de la cornisa cantábrica se ha ido difuminando con el paso de las décadas para dar paso a un refuerzo del eje mediterráneo. Esa tendencia, lejos de estar revirtiéndose, se acentúa. «El futuro demográfico español impulsará todavía más los equipos mediterráneos y meridionales, y Madrid, sobre los septentrionales y gallegos», vaticina uno de los autores de este estudio.

Mapa de equipos de Primera División. / LaLiga

Reflejo demográfico

Por primera vez en mucho tiempo, la Liga es un reflejo del reparto de la potencia demográfica y económica. Frente a la ausencia total de la España vaciada, la costa (o núcleos urbanos prelitorales) concentra todos los clubs de la élite, salvo el efecto capital donde la acumulación de sinergias les permite sostener hasta cuatro equipos. En una época de divergencia territorial y económica, la España interior ha perdido músculo ante el mayor dinamismo de la costa.

Albacete, Badajoz o Burgos-Valladolid, sin ir más lejos, se han convertido en pruebas vivientes de esas regiones otrora en Primera y hoy con más problemas para competir con los mejores. Hay hasta 13,6 millones de españoles -más de una cuarta parte de la población total- sin un club en la máxima categoría futbolística. Se trata de La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Asturias, además de Baleares, Canarias, Murcia y las dos ciudades autónomas. Eso sí, Aragón o Baleares han perdido posiciones fruto de una mala etapa de sus clubes, aunque siguen destacando en rankings de prosperidad como el PIB per cápita.

Óptica demográfica

Del mismo modo, si se vira el rumbo y se mira desde la óptica demográfica, la realidad es que únicamente nueve de los 30 municipios más poblados de España no estarán representados el próximo curso entre Primera y Segunda. De esos enclaves, cuatro se ubican en las áreas periféricas de Madrid (Móstoles) o Barcelona (L’Hospitalet, Terrassa y Badalona). A ellos se suman casos como Alicante o Jerez de la Frontera, núcleos con gran volumen de habitantes que, sin embargo, son sobrepasados a nivel futbolístico por ‘vecinos’ como Elche o Cádiz y las dos grandes ‘rarezas’: Zaragoza y Murcia-Cartagena. La demografía impone su ley en el fútbol.

Mapa de equipos de Segunda División. / LaLiga

Zaragoza, la gran anomalía

El caso zaragozano es la mayor excepción a la norma general. Tras años de sufrimiento, un club histórico como el Real Zaragoza se ha quedado fuera del fútbol profesional -como también le ha pasado a su ‘vecino’, el Huesca- con su descenso a Primera RFEF. Ha quedado sin representación una potencia demográfica (cuarta ciudad más poblada) dentro de una región dinámica enclavada entre dos corredores estratégicos: el Madrid-Barcelona y el mediterráneo-cantábrico.

El Real Zaragoza, un histórico fuera del fútbol profesional. / LaLiga

Hubo otras ciudades como ahora le pasa a Zaragoza: la propia Málaga, Santander, Coruña… pero sus clubs bandera, estos sí, se han sobrepuesto al hundimiento tras el boom de endeudamiento -también lo tuvo el fútbol- y acaban de regresar a la élite. Con todo, en este interín fueron reemplazados por Eibar, el propio Huesca o Girona, entre otros: clubs pyme, de provincias y ciudades poco pobladas pero empresarialmente bien gestionados o con grandes grupos económicos -como el City Football Group en el caso del equipo catalán- detrás.

Murcia, caída a los infiernos

Otro de esos lugares densamente poblados que sufren futbolísticamente hablando es la Región de Murcia. Pese a tener dos núcleos como Murcia y Cartagena con 479.000 y 220.000 habitantes, respectivamente, no cuentan actualmente con representación en Primera o Segunda después de que los cartageneros cayeran a Primera RFEF en 2025. Esa última categoría es en la que languidece el Real Murcia, equipo con más de un siglo de historia, pero que ha ejemplificado cómo se puede caer a los infiernos en este deporte.

La Nueva Condomina del Real Murcia hace mucho que no ve fútbol de elite. / Juan Carlos Caval

Pese a pisar Primera hace menos de dos décadas, el cuadro de Nueva Condomina acabó bajando primero a Segunda y luego, administrativamente, a Segunda RFEF. En este tiempo, se ha logrado el retorno a Primera RFEF, pero la inestabilidad deportiva y económica sigue estando muy presente en el club y en la zona. Porque más abajo están el UCAM Murcia -con pasado en Segunda hace una década- o el Lorca Deportiva, refundación del club que también piso la categoría de plata hace más de 20 años, mientras que el Lorca FC acabó desapareciendo.

Villarreal, club industrial

Junto a estos dos casos, la otra anomalía sería el Villarreal, pero esta responde a otras fuerzas y dinámicas. Más que un fenómeno demográfico, este es prácticamente un caso único en España de club que responde a la pujanza de un clúster industrial propio de una periferia bien conectada a los mercados internacionales, en este caso el azulejero de las comarcas de Castellón.

La Plana mantendrá también con el Castellón a un club dentro de un mapa de Segunda. Frente a la España rica más representada en Primera y frente a los clubs bandera del ultracapitalismo futbolístico, la segunda categoría refleja la «España intermedia» entre el centro y la periferia pujante (Burgos, Valladolid, Albacete).