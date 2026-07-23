Calero, Cruz y Dotor se presentan con el Málaga CF: "Funes y este equipo ilusionan"

El Málaga CF sigue apuntalando el bloque que logró el ascenso a Primera División y presentó este miércoles a Carlos Dotor, Juan Cruz y Fernando Calero en una comparecencia ante los medios en la que los tres nuevos futbolistas blanquiazules dejaron claro que llegan a La Rosaleda con ilusión, hambre y la ambición de crecer junto a un proyecto que consideran en pleno ascenso.

Durante la ronda de preguntas, los tres coincidieron en destacar la importancia que ha tenido Juanfran Funes en su decisión de vestir la camiseta malaguista y el atractivo de un equipo joven que regresa a Primera División tras el ascenso logrado la pasada temporada.

Dotor: "Lo que hice ya no sirve si no doy un paso adelante"

Carlos Dotor reconoció que desde el momento en el que terminó la pasada temporada tuvo claro cuál era su prioridad. El centrocampista explicó que habló rápidamente con Loren Juarros para transmitirle su deseo de regresar a La Rosaleda y aseguró que tanto el Málaga como el Celta facilitaron la operación para que pudiera volver a vestir de blanquiazul.

"Según terminó la temporada hablé con Loren. Tenía claro que quería volver. Con el Celta fue fácil y el Málaga hizo un esfuerzo grande que tengo que agradecer porque agilizó los tiempos. Entendieron perfectamente mi decisión porque sabían que era una oportunidad muy buena para mí y todo ha sido bastante fluido".

Carlos Dotor en un partido con el Málaga CF. / Málaga CF

El madrileño también quiso dejar claro que el ascenso pertenece al pasado y que ahora toca volver a demostrar sobre el césped. "El año pasado fue muy bonito para todos y sé que el míster apostó mucho por mí, pero tengo claro que todo lo que hice la temporada pasada no vale de nada si este año no doy un paso adelante", afirmó.

Además, contó que afronta el regreso a Primera con una mentalidad muy distinta a la de su anterior experiencia en la máxima categoría: "La otra vez que jugué en Primera llegaba con incertidumbre y sin saber si iba a dar el nivel. Ahora vengo con muchísima ilusión, con la responsabilidad de crecer todavía más dentro y fuera del campo porque sé que Primera es una categoría mucho más complicada que Segunda. Tengo muchas ganas de que empiece todo porque me siento preparado".

Cruz: "Vengo con hambre de fútbol"

Juan Cruz reconoció que la presencia de Juanfran Funes ha sido uno de los motivos principales para aceptar la propuesta del Málaga. El extremo recordó su etapa a las órdenes del técnico y aseguró que conoce perfectamente la idea futbolística que quiere implantar.

"El míster ha tenido la mayor culpa de que esté aquí, sé cómo juega y es un fútbol que casa muy bien conmigo. Me pedirá lo mismo que cuando era un chaval, tener descaro, liberarme en el campo y atreverme a hacer cosas".

Juan Cruz en las fotos oficiales en su presentación con el equipo. / Malaga cf

El atacante aseguró que puede desenvolverse en cualquiera de las posiciones del frente de ataque, aunque habitualmente se siente más cómodo partiendo desde cualquiera de las bandas. "Llevo todo el año siguiendo al equipo. Es un fútbol que me beneficia muchísimo porque hay alegría dentro y fuera del campo y eso se transmite cuando juegan. Soy un futbolista al que le gusta encarar, conducir la pelota, romper líneas y probar el disparo desde fuera del área. Creo que ese perfil puede venirle muy bien al equipo".

Tras una campaña complicada a nivel personal y colectivo, Juan Cruz aterriza en La Rosaleda con ganas de reivindicarse. "Vengo de un año que no salió como esperaba y ahora tengo hambre de fútbol, de demostrar quién soy y volver a disfrutar. Desde el primer día he visto un grupo muy joven, con muchas bromas y muy buen ambiente. Ese día a día hace que tengas todavía más ganas de reventarlo con ellos".

Calero: "Siempre tuve la espina de jugar en el primer equipo"

Fernando Calero reconoció que volver al Málaga supone cumplir un objetivo que llevaba años persiguiendo. El central recordó su paso por la cantera y confesó que siempre había soñado con defender la camiseta del primer equipo en La Rosaleda.

Fernando Calero sacando la pelota. / RCD Espanyol

"Hace mucho tiempo que me fui, pero siempre he tenido la espina clavada de jugar en el primer equipo. Poder hacerlo en La Rosaleda era uno de los sueños que me quedaban por cumplir. Estuve aquí en una etapa muy bonita, aunque diferente, y ahora llego a un proyecto en el que hay muchísima gente de la casa y un gran sentimiento de pertenencia. Eso lo sentía desde fuera y ahora que estoy dentro lo he confirmado", explicó.

Sobre su rol en el equipo, Calero se mostró dispuesto a adaptarse a cualquier necesidad del entrenador y reivindicó el valor del colectivo por encima de los nombres propios. "He jugado más por la derecha, pero también conozco el perfil izquierdo. Lo importante es entrenarlo, entender lo que quiere el míster y estar preparado para todo. El fútbol es un deporte de equipo y, aunque pueda aportar mi experiencia, también creo que estos chavales me pueden enseñar mucho. Primera se ha igualado muchísimo y debemos afrontar cada partido con la convicción de que podemos competir contra cualquiera".