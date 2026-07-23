Cuenta atrás definitiva por el nuevo lateral izquierdo del Málaga CF

A expensas de abrirle la puerta a la operación salida, el Málaga CF sigue manos a la obra con los fichajes que puedan reforzar al equipo en este nuevo desembarco en Primera División. Son varios los perfiles que sigue de cerca Loren Juarros, pero uno de ellos centra todas las miradas: el lateral izquierdo. De hecho, se aventura a decir que alguna de las opciones puede cerrarse "en breve".

Ese carril zurdo es la gran preocupación blanquiazul, aunque la cuenta atrás ya parece definitiva para anunciar su nombre. Busca el Málaga CF un futbolista titular, con cierta experiencia, que doble el puesto con Dani Sánchez. La premisa es clara: "Podría ser que sí, el lateral izquierdo es una pieza importante y a la que más tiempo le estamos dedicando", y añadió posteriormente el director deportivo: "El lateral izquierdo lo tratamos con mucho cuidado".

Dani Sánchez es el lateral izquierdo que se ha mantenido desde Primera RFEF. / Málaga CF

Varias opciones sobre la mesa

Todo orbita en torno a esa demarcación en estos momentos. No se descuida ninguna oportunidad de mercado, pero bien es cierto que se trata de la cesta en la que el club de Martiricos ha depositado todo su interés a estas alturas de mercado. Aún más cuando empiezan este sábado los amistosos en clave blanquiazul. Diego Rico es una de las opciones, aunque no la única. Alberto Moreno es otra de las opciones que han surgido.

De hecho, parece ser que con cierta inmediatez. "Seguimos trabajando, discretamente, de manera interna, vamos avanzando. Somos optimistas. No dentro de mucho tiempo pensamos que alguna de las opciones se pueda dar, que alguna de las opciones puede cerrarse en breve", aseguró Loren Juarros.

Diego Rico es una de las opciones que ha sonado. / Getafe CF

Dificultades del mercado

El análisis del mercado continuó: "Las dificultades son las que son. Para nosotros, el Málaga CF es una institución enorme, pero dentro del mundo profesional acabamos de llegar. Hay muchos equipos instalados antes de nosotros y otros tienen una situación diferente. Lo estamos viendo con las limitaciones que tenemos, pero tampoco le damos demasiada relevancia. Dentro de las posibilidades, nos centramos en elegir lo mejor que le viene al entrenador y al equipo, por dónde podemos reforzar al equipo con sus deficiencias. Hay posiciones en las que no solo busca el Málaga, hay ocho o nueve mirando la misma posición. Málaga es bonita, pero hay que pelear. Nuestro proyecto ilusiona, aunque después hay otras situaciones. Estamos convencidos de lo que tenemos".

Queda poco menos de un mes para el debut en LaLiga EA Sports, pero todo apunta a que ese lateral izquierdo tendrá varias semanas por delante para aclimatarse al 'Funesbuque'. "En breve" se cerrará una de las opciones, por lo que la cuenta atrás ha llegado a su fase definitiva. Dani Sánchez busca compañero con el que competir por un puesto a lo largo del curso en Primera División.