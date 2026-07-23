Funes abre el período de pruebas ante la operación salida del Málaga CF

El Málaga CF y Loren Juarros han entrado en una nueva fase del mercado de fichajes. Con tres incorporaciones ya confirmadas y otras tres previstas, ha llegado el momento de la operación salida. En estos momentos, el club blanquiazul no tiene hueco para dar entrada a nuevos futbolistas y la llegada de los amistosos se antoja como una circunstancia clave para ver qué futbolistas no entran en los planes de Juanfran Funes en Primera División.

25 fichas profesionales ocupadas

Hay una obviedad como que el Málaga CF ya tiene cubiertas las 25 fichas profesionales de las que dispone después de las incorporaciones de Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor. En esas 25 no están incluidos ni Rafita ni Aaron Ochoa. Ambos tienen contrato con el primer equipo, pero la normativa les permite tener dorsal del filial al tener menos de 23 años y tampoco cumplirlos durante la campaña. Por ejemplo, Arriaza, Recio y Rafa Rodríguez sí están obligados a dar ese salto.

Así que es evidente que Funes está obligado a abrir el período de pruebas para definir aquellos jugadores que van a entrar en la operación salida. Al Málaga CF le quedan varias incorporaciones. Una que está asegurada es la del lateral izquierdo para doblar el puesto de Dani Sánchez. A partir de ahí, en función de las oportunidades que se presenten en el mercado, queda la posibilidad de que lleguen hasta dos centrocampistas, uno de corte defensivo junto a Izan Merino y otro ofensivo.

El Málaga CF tiene las 25 fichas profesionales ocupadas. / Málaga CF

Loren Juarros ya deslizó en sus últimas comparecencias que toda la plantilla iba a llegar a la pretemporada, como así ha ocurrido, y que los amistosos van a marcar el futuro de algunos jugadores. El banco de pruebas empezará este sábado, a partir de las 19.00 horas, ante el Leicester City en Algeciras. Por el momento, hay tres partidos más confirmados que van a ser muy importantes en la toma de decisiones para aligerar el número de fichas mediante cesiones.

Posibles candidatos

Uno de ellos podría llegar desde la demarcación del central. Con Calero, Murillo, Galilea y Pastor, se quedan Recio y Moussa en una posición de salida más atrasada. Es cierto que el zaguero de Fuengirola llegó a ser importante el pasado curso con la llegada de Funes. Sin embargo, el de Mali viene encadenando varias temporadas con lesiones importantes. Ambos necesitarían minutos para regresar, aunque solo uno de ellos saldrá.

Ángel Recio tiene contrato hasta 2029. / Málaga CF

Otro podría salir del centro del campo. Si en los planes del Málaga CF entra reforzarse con dos futbolistas más en la sala de máquinas, habría un exceso importante en el número de jugadores para esa posición. Pablo Arriaza debutó la pasada temporada en Copa del Rey, pero no llegó a disputar ni un solo minuto en Segunda División. En su última renovación se firmó dar el salto definitivo con el primer equipo. Es uno de los posibles candidatos.

¿Haitam? Es otro nombre que está en las quinielas para salir con un préstamo. Nadie duda de la calidad del marroquí, pero los 203 minutos que ha disputado este pasado curso son sus mejores números desde que dio el salto al primer equipo. Tiene por delante a Larrubia, Joaquín y Juan Cruz, como mínimo, en ese puesto de extremo que también ocupa Lobete.

1 de septiembre, fecha límite

Otra circunstancia sería que la dirección deportiva recibiera alguna oferta, bien de compra o bien de cesión, por aquellos jugadores que no entran en los planes blanquiazules. ¿Y la rescisión del contrato? Hay que recordar que con el salto a Primera División suben los salarios y las cláusulas, pero también el coste de desprenderse de un futbolista de manera unilateral.

Lo que está claro es que son muchas e importantes decisiones las que tiene que tomar Loren Juarros hasta el 1 de septiembre, que cierra el mercado de fichajes. Por lo pronto, toca hablar en el terreno de juego. Es el primer escenario que se plantea el Málaga CF para empezar a perfilar la plantilla definitiva que va a jugar a partir del mes de agosto en Primera División.