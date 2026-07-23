Loren: "Ni van a subir todos los canteranos ni van a ser malagueños todos los jugadores, aquí hay que competir"

La sala de prensa de La Rosaleda abrió sus puertas este jueves para presentar las incorporaciones de Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor. Todos ellos ya saben lo que es vestir la camiseta del Málaga CF, los dos primeros como canteranos y el último este pasado curso que acabó en el ascenso a Primera División. Sin embargo, Loren Juarros es tajante acerca de los fichajes que están por venir: "Ni van a subir todos los canteranos ni van a ser malagueños todos los jugadores, aquí hay que competir".

Pertenencia blanquiazul

Al mercado de fichajes del club de Martiricos le quedan varios pasos. Uno de ellos, y prioritario, es la llegada del lateral izquierdo para doblar el puesto con Dani Sánchez. A partir de ahí, tocará valorar oportunidades y plantear si la plantilla necesita algún centrocampista más junto al amplio abanico que ya cuenta. Lo que es evidente es que la idea de la dirección deportiva es muy clara y, pese al sentimiento de pertenencia que se busca, el mercado va por otra línea.

Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, este jueves en su presentación con el Málaga CF. / Álex Zea

"Que hayan tenido paso por Málaga no es la cosa más importante, pero le damos importancia. Que de verdad sientan donde se van a incorporar. Con Juan y Fernando no es lo principal a la hora de valorar un jugador, valoramos el perfil y las características. Sus capacidades como futbolistas son más relevantes que haber estado en el Málaga. Su sentimiento de pertenencia les da ganas y es lo que nos han transmitido. Ayuda a valorar en conjunto el fichaje de un futbolista, pero no es lo principal", aseguró Loren en rueda de prensa.

Intereses externos

Ahora, con el Málaga CF en Primera División, son varios los futbolistas locales que han manifestado públicamente su deseo de vestir de blanquiazul. Uno de ellos ha sido el futbolista Iván Jaime, ahora en el Oporto y con rumores que alimentan su salida de Portugal. Él, por ejemplo, militó en el Atlético Malagueño hasta que en 2020 se marchó al Famalicao. "Hay jugadores malagueños que no están aquí. Valoramos lo personal, que les haga sentir algo diferente", reconoció el director deportivo.

"Salen nombres. Trabajamos, buscamos las mejores opciones y cuando las tenemos cerradas, las anunciamos. No vamos a cambiar. Dotor ya estuvo el año pasado. Ni van a subir todos los canteranos ni van a ser malagueños todos los jugadores, aquí hay que competir. Los jugadores que están fuera tienen que dar el nivel. Los refuerzos de fuera van a ser lo que el equipo necesite, ahí vamos a ser claros y no vamos a mirar nada más", añadió Loren.

Mercado largo

Por delante, hasta el 1 de septiembre, queda aún tiempo para terminar de reforzar las líneas. La pretemporada va a ser importante para decidir qué necesita el Málaga CF de Funes para competir en Primera División y qué jugadores deben salir para buscar minutos en otras categorías. Lo que ha quedado claro es que, pese al modelo de pertenencia, lo que venga de fuera no cumple con la obligación de ser lo que hay dentro.