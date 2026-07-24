Alberto Moreno, en el radar del Málaga CF para el lateral zurdo

Alberto Moreno es uno de los grandes nombres que tendría Loren Juarros sobre la mesa, aparentemente como opción prioritaria, para reforzar el lateral izquierdo del Málaga CF. Se trata de la demarcación en la que el club de Martiricos tiene puesta toda su atención ante la vuelta a LaLiga EA Sports. El director deportivo ya anunció que el fichaje llegaría «en breve» y el sevillano, de 34 años, está libre tras su etapa en el Como italiano.

Dani Sánchez buscaba competencia en la banda. Rafita había sido el lateral izquierdo titular el pasado curso, pero Funes y Loren apostaron por devolver al de Vélez-Málaga al carril diestro con Puga. Ante la salida de Víctor García, el Málaga CF necesitaba un titular con experiencia en la máxima categoría y, como apuntó RTVE Andalucía, el elegido apunta a ser Alberto Moreno.

Trayectoria

Formado en la cantera del Sevilla FC al igual que Luismi, el defensa dio el salto al primer equipo muy joven y pronto se consolidó como un lateral izquierdo de largo recorrido con vocación ofensiva. En Nervión vivió su primera gran etapa profesional y fue parte del equipo que conquistó la Europa League 2013/14, lo que le colocó en el gran escaparate europeo de inmediato.

Rafita acabó siendo el lateral izquierdo titular, pese a ser diestro. / Málaga CF

Su rendimiento en el club hispalense le abrió rápidamente las puertas de la Premier League. En 2014 fichó por el Liverpool con Brendan Rodgers en el cargo, donde permaneció cinco temporadas y disputó más de un centenar de partidos, 141, su tope con cualquier club. En Anfield vivió una etapa de máxima exigencia, alcanzando su máximo valor como futbolista y formó parte del Liverpool que volvió a levantar la Champions League en 2019, en la final ganada al Tottenham en Madrid.

Tras su etapa en Inglaterra, Alberto Moreno regresó a España para fichar por el Villarreal CF en 2019. Allí encontró una segunda madurez competitiva, aunque también tuvo que superar una lesión grave de rodilla que condicionó parte de su paso por el ‘submarino amarillo’. Aun así, fue integrante de uno de los ciclos más brillantes del club castellonense.

Con el Villarreal volvió a tocar plata europea. Fue parte de la plantilla que ganó la Europa League 2020/21 ante el Manchester United y también participó en la etapa que llevó al equipo hasta las semifinales de la Champions League en 2022. Su paso se cerró tras cinco temporadas, también más de un centenar de encuentros oficiales y un papel relevante en un vestuario acostumbrado a competir en Europa.

Último paso por Italia

Su última aventura profesional ha sido en el Como 1907, dentro del proyecto italiano liderado por Cesc Fábregas. Allí ha seguido compitiendo en una de las grandes ligas europeas como es la Serie A, antes de quedar libre este verano. Esa condición de agente libre, como ocurrió con Fernando Calero, lo convierte en una opción de mercado atractiva para el Málaga CF. Aunque no es el único club que ha mostrado su interés en el sevillano.

Alberto Moreno viene de jugar en el Como italiano de Cesc Fábregas. / EP

Tampoco ha sido la única opción de la agenda de Loren Juarros. Diego Rico, agente libre tras su salida del Getafe, fue uno de los grandes puntos de interés del Málaga CF. Sin embargo, la oferta económica habría sido un punto de discordia entre las partes de la negociación. Por lo que no hubo acuerdo y los despachos blanquiazules necesitaron de otras alternativas.

Adaptación al Málaga CF

Es innegable que se trata de un jugador con una notable experiencia en Primera División -143 partidos-, pero también es cierto que acaba de cumplir 34 años y que viene de jugar 23 partidos esta última campaña en Italia -19 en Liga y cuatro en Copa-, teniendo como alternativa al joven Álex Valle. Dani Sánchez, por su parte, jugó 17 como blanquiazul después de que Rafita se convirtiera en titularísimo.

La negociación apunta a estar ahora en sus últimos trámites. Si el elegido es Alberto Moreno, es un futbolista de una experiencia indudable para ese carril izquierdo. Loren Juarros describió la llegada del cuarto fichaje del Málaga CF como «en breve» y la firma está a punto de llegar.