BlueBay vuelve a reclamar el cese de la administración judicial del Málaga CF

BlueBay ha presentado un nuevo escrito ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, plaza número 14, para reclamar que se dé impulso procesal a su solicitud de levantar la administración judicial de NAS Spain 2000 S.L. y poner fin a las funciones de José María Muñoz en el Málaga CF.

La petición fue registrada el 23 de julio, por medio del abogadoo José Carlos Aguilera, y se remite a otro escrito presentado el 15 de junio, en el que la sociedad solicitaba dejar sin efecto la medida cautelar y convocar de forma inmediata una junta general extraordinaria para elegir un nuevo órgano de administración. Según expone la petición, había transcurrido ya "un mes y una semana" sin que el juzgado hubiese dado siquiera traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF. / Álex Zea

Demora de "graves perjuicios"

La cadena hotelera, propietaria del 49% de NAS Spain 2000 y recuerda que no figura como investigada ni acusada en el procedimiento, sostiene que el mantenimiento de la intervención "carece, a día de la fecha, del más mínimo fundamento jurídico". A su juicio, la demora supone una lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva y está causando "graves perjuicios" a sus intereses.

El escrito se apoya en un auto dictado el 4 de febrero de 2025. La parte entiende que, tras la rehabilitación del consejo de administración de Nasir Bin Abdullah & Sons S.L. publicada en el BORME el 31 de marzo de este mismo año, el administrador judicial debía haber convocado la junta de NAS Spain 2000 dentro del plazo mínimo legal de 15 días.

Junta general

Sin embargo, la reunión está fijada para el próximo 15 de septiembre. BlueBay estima que para entonces habrán pasado cinco meses y medio desde aquella rehabilitación y califica este calendario como una "prolongación ilegítima y arbitraria de la medida cautelar" durante más de cuatro meses. También reprocha a la instructora que no formulara objeciones a la fecha y considera que la validó tácitamente mediante una providencia del 17 de junio.

El Leicester es el primer rival veraniego del Málaga CF. / Leicester

BlueBay sostiene que la junta podría haberse celebrado entre finales de abril y la primera semana de mayo. Además, advierte de que antes de septiembre deberán adoptarse decisiones estratégicas a nivel deportivo y también institucional para la próxima temporada del club en Primera División, unas actuaciones que, según recalca, "corresponden a la propiedad y no a un administrador judicial".

El escrito concluye que la "única explicación posible" para mantener la cautelar es la "voluntad arbitraria" del administrador judicial "avalada" por la anuencia de la instructora. Lo que hay asegurado en estos momentos es la convocatoria de la junta extraordinaria. A partir de ahí, el fútbol sigue ocupando el papel protagonista.