Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF-Leicester City, primer amistoso de pretemporada

El Málaga CF pone en marcha este fin de semana su pretemporada de 2026. Hace casi un mes que estaban los blanquiazules conquistando el césped del UD Almería Stadium para ascender a Primera División y ahora volverá a correr la pelota con el foco en LaLiga EA Sports. Será un verano más corto de lo habitual, con menos amistosos y menos tiempo de preparación, y aparece ahora el Leicester City como primer rival estival.

Hay muchas ganas de volver a ver al 'Funesbuque' en un terreno de juego. ¿Quién no quería ver de nuevo a los Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín y compañía? Ahora, a menos de un mes de debutar en el Riyadh Air Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Será un buen momento para verlos sobre el césped, así como para conocer a Fernando Calero y a Juan Cruz, junto al regreso de Carlos Dotor.

Si alguien le ha perdido la pista al Leicester, no mantiene nada de aquel equipo con Vardy, Kanté o Mahrez que enamoraron al mundo con el título de la Premier. De hecho, han descendido este curso a la League One, lo que es en España Primera RFEF. Se habían convertido en un habitual en la máxima categoría, pero lo cierto es que ahora acumulan dos descensos en los dos últimos años. Esta semana, por ejemplo, le ganaron al Cádiz 0-1.

Horario

El partido, correspondiente al primer amistoso de la pretemporada blanquiazul, se celebrará este sábado a partir de las 19.00 horas en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Allí se espera que haya una representación de aficionados malaguistas, pese a tener que desplazarse más allá de las fronteras de la Costa del Sol para ver presencialmente el encuentro.

El 'Funesbuque' vuelve a jugar este sábado por primera vez tras el ascenso. / Málaga CF

Televisión

El Málaga CF-Leicester City contará con retransmisión en abierto por televisión. Como viene siendo habitual los últimos veranos, 101 TV emitirá el encuentro para todos los aficionados que no puedan trasladarse hasta la localidad gaditana. No será el único amistoso que emitan porque la cadena local llevará la señal de cada partido.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, así como las declaraciones de los protagonistas del Málaga CF en Algeciras.