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El Málaga CF elige a su lateral izquierdo: José Salinas, a un paso del equipo de Martiricos

El jugador del Espanyol está muy cerca de llegar cedido para reforzar la banda zurda blanquiazul

Jose Salinas posando con la camiseta del RCD Espanyol

Jose Salinas posando con la camiseta del RCD Espanyol / La Liga

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Álvaro Borrego

El Málaga CF está a un paso de cerrar un nuevo refuerzo para su regreso a Primera División. Según ha informado el periodista Ángel García, el club blanquiazul tiene muy avanzada la incorporación de José Salinas, lateral izquierdo del Espanyol, que llegaría a La Rosaleda en calidad de cedido. El alicantino, de 25 años, también había despertado el interés de otros equipos como el Elche y el Racing de Santander, pero todo apunta a que vestirá la camiseta blanquiazul, a falta solo de los últimos flecos para cerrar su incorporación.

Un lateral de largo recorrido

José Salinas es un lateral izquierdo de marcado carácter ofensivo, con facilidad para incorporarse al ataque y convertirse en una amenaza constante por el carril izquierdo. Su capacidad para ofrecer amplitud, llegar a línea de fondo y poner centros con peligro lo han convertido en un lateral valorado en el fútbol español en las últimas temporadas.

Formado en la cantera del Elche tras su paso por el Kelme CF, terminó de explotar durante sus cesiones en Unionistas de Salamanca y, especialmente, en el Mirandés, donde se consolidó como uno de los mejores futbolistas de su posición en Segunda División. Ese rendimiento le permitió regresar al conjunto ilicitano para desempeñar un papel importante en el ascenso a Primera División.

Después de finalizar su contrato con el Elche, el Espanyol apostó por incorporarlo como agente libre, aunque no consiguió hacerse un hueco en el equipo perico y únicamente disputó 13 encuentros oficiales la pasada temporada. Esa falta de continuidad ha abierto la puerta a una salida que el Málaga ha aprovechado para hacerse con uno de los laterales izquierdos con mayor proyección del mercado nacional.

Profundidad y llegada para el carril izquierdo

Salinas destaca por su facilidad para incorporarse al ataque, ofrecer amplitud por la banda y generar peligro con sus centros. Su capacidad para repetir esfuerzos durante los noventa minutos y su buen criterio en campo rival lo convierten en un lateral muy completo cuando su equipo tiene el balón.

No obstante, su vocación ofensiva también provoca que, en ocasiones, deje espacios a su espalda, un aspecto que deberá seguir puliendo para rendir al máximo nivel en Primera División.

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Si no se produce un giro inesperado, el Málaga cerrará en los próximos días la llegada de un futbolista con una amplia experiencia en el fútbol profesional, sobre todo en segunda donde supera los 100 partidos, mientras que en primera ha disputado 13 aunque tiene un importante margen de crecimiento, reforzando así una posición que la dirección deportiva consideraba prioritaria de cara a la nueva temporada.

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