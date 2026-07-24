El Málaga CF protege a Alfonso Herrero antes de los primeros amistosos

El Málaga CF completó este viernes una nueva sesión en las instalaciones de La Rosaleda antes de poner rumbo a Algeciras para disputar el primer amistoso de la pretemporada ante el Algeciras. Atraviesa el equipo blanquiazul la segunda semana de preparación del verano y uno de los nombres propios está siendo Alfonso Herrero, quien continúa al margen del grupo debido a unas molestias en el tobillo.

Tranquilidad con Alfonso

La situación del guardameta toledano no genera preocupación dentro del club. Este viernes volvió a realizar trabajo específico en el gimnasio después de notar unas molestias en el tobillo, pero el objetivo del cuerpo técnico y de los servicios médicos es claro: que llegue en las mejores condiciones posibles al debut liguero del próximo 19 de agosto frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Por ello, el Málaga está gestionando con cautela la carga de trabajo del portero, una de las piezas más importantes del equipo tras su gran rendimiento desde su llegado el verano de 2023. Desde la entidad de Martiricos transmiten absoluta tranquilidad y consideran que esta planificación permitirá que esté disponible al 100% para el estreno en Primera División.

Bajas y recuperaciones

Además de Alfonso Herrero, Funes arrastrará tres bajas más: Rafita, Juanpe y Murillo. El lateral derecho sufrió en pretemporada una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, por lo que estará varias semanas fuera. El centrocampista gaditano y el central manchego, que arrastran distintas lesiones de la pasada temporada, ambas en la rodilla, tampoco formarán parte del primer partido veraniego en Algeciras.

Funes lidera su primera pretemporada en el primer equipo del Málaga CF. / Álex Zea

Quienes han terminado la semana sin ningún problema son Ramón y Einar Galilea. El centrocampista y el central iniciaron las sesiones del lunes alternando trabajo con el grupo, además de labores específicas en el gimnasio por algunos problemas físicos. La evolución ha sido óptima estos días y podrán participar sin problema alguno en el amistoso frente al Leicester City.

Refuerzos del filial

Además, el técnico de Loja sigue 'pescando' en el Atlético Malagueño. El lateral izquierdo Óscar González ha sumado su segunda jornada de entrenamiento y también se ha incorporado el centrocampista Onu. Precisamente, son dos demarcaciones en las que el Málaga CF busca incorporar fichajes, siendo la prioridad en estos instantes la del carril zurdo.