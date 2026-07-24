Pretemporada
El Málaga CF-Leicester City se jugará en el Marbella Football Center y no en Algeciras
Las entradas de la localidad gaditana se devolverán automáticamente y habrá que comprar nuevas localidades a un precio de 15 y 20 euros
A poco más de 24 horas para que se disputara el Málaga CF-Leicester City de pretemporada, el primer amistoso del verano blanquiazul ya cambia de escenario. Estaba previsto que se disputara en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras, donde los ingleses habían competido hace unos días frente al Cádiz -con victoria del rival blanquiazul-. Sin embargo, ahora serán las instalaciones del Marbella Football Center donde se celebre el encuentro.
El partido continuará a la misma hora, las 19.00 horas, y este cambio se debe "a causas ajenas" de cualquiera de los dos clubes. Así, la afición de Martiricos no tendrá que traspasar las fronteras locales para ver el kilómetro 0 del 'Funesbuque' en pretemporada, aunque el "Málaga CF lamenta los imprevistos que esta modificación de última hora pueda ocasionar a sus aficionados, reconoce el club.
Entradas
¿Qué ocurrirá con la gestión de las entradas? Corría a cargo del Algeciras en su Estadio Nuevo Mirador. Ahora, automáticamente se devolverá el dinero de todas las localidades que fueron compradas y quien desee acudir deberá adquirir unas nuevas a través de la página web del Marbella Football Center (https://footballcenter.deporges.com/core.php?module=home), siendo el precio de 15 y 20 euros.
Así que el estreno del Málaga CF tiene nuevo escenario, el mismo que acogerá otros encuentros de pretemporada y que servirá de preparación para los amistosos que tienen Funes y los jugadores por delante a las puertas de disputar el próximo 19 de agosto la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid.
- Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
- Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
- Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
- Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
- Solución al caos en la avenida Valle-Inclán: Málaga soterrará el cruce por el que pasan 55.000 vehículos diarios
- Funes abre el período de pruebas ante la operación salida del Málaga CF
- Una profesora del Conservatorio Manuel Carra pide que el Palacio de la Ópera de Málaga reserve un espacio para un órgano de tubos
- Hasta 44,5 grados en Coín: el calor extremo y las altas temperaturas activan el aviso naranja en Málaga