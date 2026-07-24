El Málaga CF-Leicester City se jugará en el Marbella Football Center y no en Algeciras

A poco más de 24 horas para que se disputara el Málaga CF-Leicester City de pretemporada, el primer amistoso del verano blanquiazul ya cambia de escenario. Estaba previsto que se disputara en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras, donde los ingleses habían competido hace unos días frente al Cádiz -con victoria del rival blanquiazul-. Sin embargo, ahora serán las instalaciones del Marbella Football Center donde se celebre el encuentro.

El partido continuará a la misma hora, las 19.00 horas, y este cambio se debe "a causas ajenas" de cualquiera de los dos clubes. Así, la afición de Martiricos no tendrá que traspasar las fronteras locales para ver el kilómetro 0 del 'Funesbuque' en pretemporada, aunque el "Málaga CF lamenta los imprevistos que esta modificación de última hora pueda ocasionar a sus aficionados, reconoce el club.

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¿Qué ocurrirá con la gestión de las entradas? Corría a cargo del Algeciras en su Estadio Nuevo Mirador. Ahora, automáticamente se devolverá el dinero de todas las localidades que fueron compradas y quien desee acudir deberá adquirir unas nuevas a través de la página web del Marbella Football Center (https://footballcenter.deporges.com/core.php?module=home), siendo el precio de 15 y 20 euros.

Así que el estreno del Málaga CF tiene nuevo escenario, el mismo que acogerá otros encuentros de pretemporada y que servirá de preparación para los amistosos que tienen Funes y los jugadores por delante a las puertas de disputar el próximo 19 de agosto la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid.