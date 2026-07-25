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Dani Lorenzo, después del estreno de pretemporada del Málaga CF: "Todos tenemos que dar un puntito más este año"
El centrocampista blanquiazul destacó la dureza del encuentro ante el Leicester y la importancia de adaptarse a las exigencias físicas y técnicas de la élite
Tras el empate 3-3 del Málaga CF ante el Leicester City en su primer partido de pretemporada, Dani Lorenzo habló ante los medios en el Banús Football Center. El marbellí repasó las sensaciones blanquiazules ante un choque exigido.
¿Sensaciones del primer partido?
"La verdad que buenas sensaciones. Ellos vienen rodados, venían de cuatro partidos y aun así creo que el equipo ha competido bien. Nos viene súper bien porque hay mucho calor, condiciones difíciles que tenemos que acostumbrarnos porque lo que nos viene va a ser complicado. Así que bien, vamos cogiendo sensaciones y sigo contento".
¿Cómo ve a los nuevos?
"Bien, la verdad que los compañeros nuevos yo creo que nos van a dar mucho. Se han integrado muy bien porque tenemos un grupo que al final yo creo que para esos jugadores que vienen de fuera es muy fácil integrarlos y hacemos todo lo posible para que se adapten tanto en el campo como fuera. Y yo la verdad que los veo bien, contentos y seguro que van a aportar mucho".
Segunda parte, con algo menos de sol y mejoría del Málaga CF
"Sí que es verdad que la segunda parte ha bajado un poquito el sol, que es verdad que eso nos ha ayudado porque a las 19 horas la verdad que apretaba mucho. Pero yo creo que también nos viene bien para adaptarnos a cualquier cosa que nos pueda venir".
Partido muy exigente
"Yo creo que nos viene de maravilla, como tú dices, porque ya no solamente lo físico, además que eran jugadores bastante fuertes en ese aspecto, luego con balón era un equipo que te atraía, que no pegaba un pelotazo, al final te exige también en defensa mucho. Estás concentrado porque ahora en Primera sabemos que hay equipos que físicamente van a ser muy fuertes, que al final también ese punto de calidad extra que tienen ahí arriba, pues creo que es importante. Así que yo creo que como primera prueba de toque nos viene muy bien".
Aspectos en los que se están centrando de cara al regreso a la élite
"Bueno, yo creo que el míster sobre todo está afianzando un poco todo el trabajo que veníamos haciendo el año pasado. También para los nuevos, para el tema tanto con balón, sin balón, un poco su filosofía de juego.
Creo que él está trabajando eso con más paciencia y con más tiempo para especificar en esos detalles que durante la temporada no se puede. Nos va a venir muy bien para si ya nos conocemos todos y sabemos un poco cómo es nuestra filosofía, pulir esos aspectos y trabajarlos aún con más detalle. Yo creo que va a ser muy importante para al final jugar lo más de memoria posible".
Cambio de ubicación del partido
"Bueno, a nosotros nos lo dijeron el día de antes de que cambiaba. Pero bueno, a nosotros tampoco nos ha supuesto nada especial. Al final incluso nos venía hasta mejor para evitar tanto autobús. Así que nada, nosotros sabíamos que fuera donde fuera queríamos cogerlo como eso, una oportunidad muy buena para coger buenas sensaciones".
¿Pruebas en el once o parches ante las bajas del primer equipo?
"Bueno, yo creo que el míster al final quiere probar un poco de todo, ya lo vimos también en la final de allí contra el Almería. Durante la temporada hay bajas, hay situaciones en las cuales los jugadores tienen que salir de su posición. Es importante que estemos todos preparados para poder asumir otro rol que no sea el que estamos acostumbrados. Yo creo que es muy importante y la pretemporada para eso nos viene muy bien".
Charla previa de Funes
"Bueno, un poco en la misma idea que él lleva teniendo siempre en las charlas. El hecho de que disfrutemos siempre, de que ahora estamos ante una oportunidad muy bonita de jugar en Primera División. Que nos lo hemos ganado. Pero sabemos que nadie nos va a regalar nada aquí.
Ahora sabemos que es más difícil aún. Y si el año pasado apretamos, este año tenemos que dar un puntito más todos. Pero que sobre todo sigamos disfrutando, haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí. Y cada uno en la parte individual en la que le toca intentar dar ese pasito extra para adaptarnos a la categoría lo mejor posible".
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