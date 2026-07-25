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Funes, tras el empate con el Leicester: "Se ha notado un poco la diferencia de ritmo"

El técnico del Málaga CF se mostró contento por la aportación de los jugadores en el primer amistoso de la pretemporada blanquiazul

Funes, pendiente de sus jugadores en el primer amistoso del Málaga CF.

Funes, pendiente de sus jugadores en el primer amistoso del Málaga CF. / La Otra Foto

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Nuria Mena

Nuria Mena

El Málaga CF saldó su primer amistoso de la pretemporada con un empate a 3 goles ante el Leicester City. Juanfran Funes aprovechó para dar minutos a gran parte de la plantilla ante un conjunto más rodado en lo que va de verano. Tras el choque, el técnico de Loja compareció ante los medios del club de Martiricos sobre el césped del Banús Football Center.

Valoración del partido de Juanfran Funes

"Sí, contento ante un buen rival. Ellos tenían, creo, 12 jugadores que jugaron hace un par de años en Premier y otros 4 o 5 en Championship. Era un equipo difícil, que estaba en su quinto partido, el primero nuestro, creo que sobre todo en la primera parte. Sí se ha notado un poco más esa diferencia de ritmo, luego cuando han decaído en ritmo ya nos hemos igualado un poco más ahí y hemos estado mejor. Pero contento, porque a pesar de eso, este tipo de encuentros para nosotros son útiles para poder ver muchas cosas. Y bueno, estamos en la línea de lo que queremos".

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Rotación larga

"Sí, han sido muchos los que han participado, creo que algunos han hecho bastante bien. Muy contentos de que puedan seguir aportando, lo vienen haciendo en el entrenamiento y lo han hecho en el partido. Y bueno, contento, contento por ellos. Yo sé que es muy ilusionante el día de hoy para muchos porque es su primera vez con el Málaga. Pero dentro de eso, de los típicos nervios, creo que han sabido estar y bueno, contentos por cómo ha acontecido todo. Una prueba, la primera nuestra, importante y ya a pensar en la siguiente".

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