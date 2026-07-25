Así juega José Salinas, un lateral ofensivo y con proyección para el Málaga CF

El Málaga CF, a falta del anuncio, ya ha elegido la incorporación de su lateral izquierdo para la temporada 2026/27: José Salinas. A sus 25 años, busca hacer realidad su gran oportunidad en Primera División, mediante una cesión del Espanyol, y el club de Martiricos ha ganado una carrera de mucha competencia por un futbolista que, pese a su inexperiencia en la máxima categoría, ofrece un perfil de mucho potencial para la nueva travesía del 'Funesbuque'.

Perfil ofensivo

¿Cómo es el nuevo lateral zurdo del Málaga CF que doblará el puesto junto a Dani Sánchez? Es un perfil que se puede asemejar a Carlos Puga o Rafita en el carril diestro. Es evidente que se trata de un defensa de mucha proyección ofensiva, pero no de forma alocada, sino ordenada. Llega hasta línea de fondo sin miedo, tiene mucho recorrido y la capacidad de ser profundo y buscar incorporarse al ataque en la salida del balón.

Fue clave en el Elche de Eder Sarabia que ascendió a Primera División durante la temporada 2024/25. Aquel equipo ilicitano disfrutaba mucho de tener el control del balón, como también lo hace el Málaga CF, por lo que está demostrado que es un futbolista capaz de amoldarse a un proyecto en el que la pelota es prioritaria. Además, ya se ha visto que la salida del balón por banda es vital en el funcionamiento del 'Funesbuque'.

Cifras sin olvidar la defensa

Así que tiene buen pie y gran capacidad para colgar balones con acierto. También ha dejado cifras a lo largo de su carrera. Con el Unionistas en Primera RFEF -curso 2021/22- alcanzó su pico ofensivo gracias a seis goles y dos asistencias, lo que demuestra que es un futbolista muy vertical. A partir de ahí, firmó dos goles y tres asistencias la siguiente temporada con el Mirandés y el curso del ascenso con el Elche fueron tres goles y tres asistencias -entre Liga y Copa- en los 41 partidos disputados.

No obstante, su vocación para volcar el juego hacia delante no le hace ser un agujero atrás. Salinas se ha mostrado como un defensa de gran capacidad de retorno y corrección y capaz de corregir y reactivarse en tareas defensivas. Es incansable en el cuentakilómetros, por lo que el Málaga CF suma otro lateral de gran despliegue a una plantilla que ya cuenta con perfiles como Rafita y Puga.

Jose Salinas posa con la camiseta del RCD Espanyol. / La Liga

Salida del Espanyol

¿Qué le hace venir a Martiricos? Al margen del proyecto que le ha ofrecido Loren Juarros, se ha quedado sin sitio en el Espanyol. Fichó por el conjunto 'perico' el año pasado hasta 2028, le quedan dos años de contrato. Sin embargo, no pudo disfrutar de muchos minutos en su primer paso por LaLiga EA Sports ante la altísima competencia de Carlos Romero, uno de los mejores laterales izquierdos del pasado curso.

Con el zurdo de vuelta al Villarreal, además del regreso de Roger Hinojo al Espanyol y el fichaje de Quilindschy Hartman, ya no había hueco alguno para el ilicitano entre los planes de Manolo González por disponibilidad de fichas en esa demarcación. Por eso busca un hueco en la Costa del Sol, para demostrar la proyección que venía demostrando en sus etapas en el Mirandés y el Elche.

Fernando Calero será una cara reconocida para Salinas tras compartir vestuario en el Espanyol. / Álex Zea

Reencuentro con Calero

Además, no viene a un lugar entre desconocidos. Más allá de que el vestuario blanquiazul es una de las grandes fortalezas de los éxitos del Málaga CF, Salinas llegará a Martiricos con un viejo conocido como es Fernando Calero. Ambos compartieron filas el pasado curso en el Espanyol y ahora volverán a hacerlo, también vestidos de blanquiazul, aunque al sur a las órdenes de Funes.

Así que, una vez el club haga oficial la incorporación del lateral izquierdo, habrá cerrado una de las grandes necesidades de la plantilla ante el regreso a Primera División ocho años después. A partir de entonces, empezará una nueva etapa en el mercado de fichajes, pero Calero, Juan Cruz, Carlos Dotor y Salinas -un fichaje y tres cesiones- cierran la primera fase de construcción para afrontar prácticamente toda la pretemporada.