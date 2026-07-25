El Málaga CF empata sobre la bocina en el primer amistoso de la pretemporada contra el Leicester (3-3)

El Málaga CF 26/27 ya es una realidad en pretemporada. Volvió el 'Funesbuque' a pisar competitivamente un terreno de juego -Banús Football Center- y las conclusiones deben ser nulas porque esto no ha hecho más que empezar. Empató el equipo 3-3 frente al Leicester City en un encuentro marcado, además de por las altísimas temperaturas, por lo que le duró el físico. Chupe, Ochoa y Dotor marcaron para los locales; Page, Coulibaly y Neale para los visitantes.

Primera parte

Al final, el amistoso fue lo que fue, ni un 20% de lo que va a presentar el ‘Funesbuque’ en las próximas semanas. El primer duelo de los blanquiazules, este sábado con la segunda equipación, por el quinto de los ingleses -dos categorías por debajo-. El técnico de Loja optó por un primer once con una mezcla de ‘veteranos’ y canteranos: Carlos López; Juani, Recio, Santaella, Dani Sánchez; Arriaza, Rafa Rodríguez; Larrubia, Juan Cruz, Joaquín; y Jauregi.

Juan Cruz volvió a vestir la camiseta del Málaga CF. / La Otra Foto

En el minuto 10 llegó la primera ocasión de peligro que frenó Carlos López en un mano a mano. Maudidi siguió amenazando. Al Málaga CF se le notaba falta de finura en el trato del balón, más que evidente a estas de alturas de verano. Pedían desde el banquillo inglés la pausa de hidratación y lo que se encontraron fue un gol olímpico, muy al estilo inglés. Mucha presión sobre el guardameta en el área pequeña, que apenas pudo saltar y entró la pelota (0-1).

Estaba mejor el Leicester. Alves superó la marca de Dani Sánchez y se quedó mano a mano con Carlos, aunque la mandó fuera. A la jugada siguiente, el Málaga CF consiguió hilar un par de pases para que Larrubia firmara el primer disparo del encuentro para los suyos, pero no entre los tres palos.

Las mejores imágenes del amistoso del Málaga CF vs Leicester City / Agencia La Otra Foto

Segunda parte

El inicio de la segunda parte fue otra cosa muy distinta. Funes dio entrada a 10 cambios para acompañar a Carlos López: Lobete (lateral derecho), Izan Merino, Otu, Óscar González, Haitam, Dani Lorenzo, Dotor, Ochoa, Chupe y Niño. Solo en el 46' pasaron más cosas que en los 45 anteriores. El delantero gaditano se fabricó una ocasión que sacó el portero inglés para mandar al córner. En el rechace, Lobete envió el balón al larguero desde la larga distancia en un disparo brutal.

Era un grupo con más tono competitivo hasta el punto de llegar los goles. No se le ha olvidado a Chupe el noble arte de marcar. Puso Ochoa un centro de córner y el ‘9’ golpeó en primera instancia para firmar el 1-1. Las quería todas al cordobés. Desprendía algo distinto y volvió a tenerla con un disparo al palo.

Fue Ochoa el que manifestó en el resultado la superioridad de los de Martiricos. Lobete metió el balón a mitad de campo para mantener la posesión, Dani Lorenzo desplazó en largo el balón hasta Óscar González y el lateral izquierdo se la brindó al internacional por Irlanda para que batiera por raso en el 2-1. Ahora sí, todo en orden en el minuto 64.

Con la pausa de hidratación, entró en portería Andrés Céspedes. Coulibaly igualó con un balón muerto en la frontal (2-2) y unos instantes después era Neale el que recuperaba la ventaja visitante (2-3). El físico y el fútbol desplegado por el Leicester tenía más piernas, pero el 'Funesbuque' volvió a demostrar que juega hasta el final. Conectaron Chupe y Niño en la media luna del área y fue Dotor el que marcó el 3-3 para terminar el primer amistoso. El jueves, próxima cita.