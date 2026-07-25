El Málaga CF 26/27 se pone en marcha: primera prueba ante el Leicester City

La cuenta atrás para ver al Málaga CF competir sobre un terreno de juego ya ha terminado. 35 días de coronar el ascenso a Primera División en el UD Almería Stadium, el ‘Funesbuque’ está de regreso en una pretemporada muy especial que le va a preparar para jugar en LaLiga EA Sports. Antes, una lista de cuatro de amistosos esperan a los blanquiazules con el Leicester City como primera parada este sábado (19.00 horas/101TV).

No será en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras como estaba planeado. Ambos clubes anunciaron este viernes que el partido se disputará en las instalaciones del Marbella Football Center. El conjunto inglés venía de jugar en la localidad gaditana contra el Cádiz, al que superó por 0-1 hace unos días, y se desplazará ahora dentro de las fronteras malagueñas.

La vuelta del ‘Funesbuque’

Hay muchas ganas de volver a ver al Málaga CF sobre el césped. Los recuerdos más recientes siguen viviendo en nuestras cabezas, pero es que el futuro es insaciable ante lo que está por venir desde agosto: la máxima categoría del fútbol español con Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín, Izan Merino... Todos se han quedado y todos van a vestir de blanquiazul en el que va a ser el estreno de casi todos ellos en LaLiga EA Sports.

Este sábado empieza a quitar los nervios previos al arranque de la temporada. Será una buena oportunidad para ver a otros futbolistas como las tres incorporaciones confirmadas: Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, otra vez de vuelta a Martiricos. En el otro lado de la balanza, Alfonso Herrero, Rafita, Murillo y Juanpe son las bajas con las que afrontará el cuerpo técnico.

Juan Cruz es uno de los estrenos más esperados en el Málaga CF. / Álex Zea

No es una pretemporada baladí porque algunos futbolistas se juegan un puesto. Con las 25 fichas profesionales ocupadas, además de Aaron Ochoa y Rafita, y a la espera de incorporar un lateral izquierdo junto a otros centrocampistas -según ofrezca el mercado las oportunidades-, habrá algunas piezas del equipo que tengan que salir en busca de minutos vía cesión. Arriaza, Moussa o Recio y Haitam son algunas de las opciones, pero habrá que esperar las decisiones finales.

Leicester City

En el otro lado, un gigante caído. El Leicester City conquistó el corazón del fútbol inglés en 2016 con la consecución de la Premier League y este mes de mayo descendió a la categoría de bronce. Dos descensos en los dos últimos años persiguen al hoy rival del Málaga CF. Es cierto que se debe evidenciar el desnivel de construcción de plantillas, pero también hay que tener en cuenta que los ingleses sumarán este sábado su quinto amistoso de pretemporada, mientras que el ‘Funesbuque’ se dispone a dar sus primeros pasos.

Primer amistoso

Así que buscarán los blanquiazules sus primeras sensaciones de verano. No habrá cambios radicales. El equipo seguirá jugando con el mismo estilo que maravilló a todos con el ascenso en Almería. Ahora tendrá que ir ajustando algunos detalles e ir dando entrada a las tres incorporaciones. Habrá que ver si para el próximo amistoso ya hay nuevas caras o si alguno de los futbolistas ha encontrado una salida. Por lo pronto, comienza la pretemporada.