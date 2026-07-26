Chupe sigue donde lo dejó: gol y asistencia para abrir el verano del Málaga CF

Como si el tiempo no hubiera pasado desde lo ocurrido en la inolvidable temporada 2025/26, Chupe volvió a ser el encargado de abrir la cuenta goleadora del Málaga CF en esta ronda de amistosos veraniegos. El idilio del cordobés con la meta rival continúa. Lo hizo este sábado en el empate frente al Leicester y demuestra que está más que enchufado a las puertas de su debut en Primera División.

Gol y asistencia

Ocho minutos fue lo que necesitó el '9' para abrir su tanda particular. Es evidente que se trata de un simple partido de pretemporada, que hay que evitar caer en la sobrerreacción a lo que sucedió tanto en lo bueno como en lo menos bueno, pero lo cierto es que lo de Chupe es la continuación de una historia más que ilusionante. A partir de agosto, junto a los mejores goleadores de España y del resto del mundo... y como blanquiazul.

Fue un centro raso de Aaron Ochoa desde el banderín de córner lo que le dejó el balón manso a Chupe para marcar el 1-1. En su primer remate, hacia dentro. Por si alguien se atrevía a pensar que lo suyo iba a ser cosa de una gran temporada. Y cumple 22 años el 24 de agosto, justo el día que Primera División regresará a La Rosaleda con el Deportivo de La Coruña como primer rival en Martiricos.

No fue una cuestión solo de marcar el gol, sino de lo que desprendía. Pudo marcar un segundo si el palo no lo hubiese impedido. Aunque, en realidad, el análisis de su partido hubiese sido el mismo. Por si fuera poco, filtró un pase entre líneas perfecto en la frontal del área para que Dotor marcara el definitivo 3-3 sobre la bocina. Chupe demostró hambre, competitividad, un gran tono físico y la gestualidad de quien se siente uno de los referentes del Málaga CF para este próximo curso.

Debut en Primera

Y lo va a ser. Desde la ilusión en todo el entorno de Martiricos hasta los ojos del fútbol español que ansían ver a uno de los grandes goleadores del pasado curso en LaLiga Hypermotion. El cordobés viene de hacer historia con sus registros en la categoría de plata y Primera le espera en el que será su debut con solo una campaña y media de bagaje en el fútbol profesional.

Está llamado Chupe a liderar la cuenta goleadora del Málaga CF junto a Adrián Niño y Eneko Jauregi. Con 25 dianas en su cuenta personal, ayudó a firmar una temporada para la historia blanquiazul. El 'Funesbuque' lo necesitará más que nunca para luchar por la permanencia y el posterior asentamiento en la máxima categoría. Por lo pronto, el '9' ya ha demostrado que no se le ha olvidado el gol.