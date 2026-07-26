Las numerosas ausencias ante el Leicester condicionan los primeros análisis del Málaga CF 26/27

El Málaga CF inició este sábado su gira de pretemporada con cuatro amistosos. El primero acabó en empate contra el Leicester City (3-3), de la tercera categoría del fútbol inglés. Estos partidos son propensos a la sobrerreacción y al análisis profundo, pero el club de Martiricos se va a alejar de los mismos después de contar con una larga lista de ausencias en el Banús Football Center.

Lobete de lateral

Había muchas ganas de volver a ver al 'Funesbuque' sobre un terreno de juego. Era la primera vez tras el ascenso, aunque el equipo ya venía ciertamente condicionado. La plantilla contaba con las bajas de Juanpe, Murillo, Rafita y Alfonso Herrero, este último en el gimnasio por un problema en el tobillo. No obstante, hubo otros muchos jugadores que cedieron su sitio a otros canteranos.

La imagen más extraña del encuentro fue ver a Julen Lobete en el lateral derecho. Puga fue baja de última hora por unas leves molestias. Habrá que ver si este lunes puede estar con el resto del grupo. Así que la solución que encontró Funes con tal urgencia, ya que ninguno de los laterales derechos del primer equipo podía jugar, fue la opción del vasco. En la primera parte, esa demarcación la ocupó el canterano Juani.

Centro de la defensa

A partir de ahí, no se informó de problemas reseñables en otra amplia lista de jugadores: Einar Galilea, Fernando Calero, Álex Pastor y Ramón tampoco estaban disponibles para saltar al césped a jugar. Es cierto que tanto el central vitoriano como el capitán de Órgiva estuvieron parte de la semana alternando recuperación y entrenamiento grupal, pero tampoco saltó el exjugador del Espanyol.

De hecho, Recio fue el único central con ficha profesional que saltó al césped. Junto a él estuvo en los primeros 45 minutos Miguel Santaella, un defensa con el que Funes tiene gran confianza y puede cumplir como central zurdo. No obstante, se le notaron los nervios por ser su primer encuentro después de mucho tiempo con los 'mayores'. Tras el descanso, Izan Merino y Otu, centrocampista del filial que también estaba de estreno, ocuparon el centro de la zaga.

Otu fue una de las grandes sorpresas del Málaga CF en Marbella. / La Otra Foto

Precisamente, Otu fue una de las grandes sorpresas reseñables del primer encuentro. Pese a jugar más atrás de lo que acostumbra, dejó alguna conducción muy positiva, así como la capacidad para abrir el campo con el balón en largo. También le sacó brillo a su estreno el lateral izquierdo Óscar González -a la espera de hacer oficial a José Salinas-, que le dio una asistencia a Ochoa con el exterior de la zurda.

Jueves, segundo amistoso

Este jueves, ante el Al-Ittihad (20.00 horas, Marbella Football Center), habrá una nueva oportunidad de ver el rodaje del equipo. Por si fuera poco, el Leicester City disputó su quinto amistoso, demostrando estar mucho más hecho desde el punto de vista físico y futbolístico. Habrá que ver si para entonces alguno de los centrales puede sumarse a la lista o si Funes sigue dando rodaje a los canteranos.