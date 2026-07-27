Funes analiza los fichajes del Málaga CF: "Vendrá algún jugador más, pero estamos muy contentos con lo que tenemos"

Juanfran Funes fue este domingo uno de los protagonistas de El Partidazo de COPE tras su reciente nombramiento como pregonero de la Feria de Málaga de 2026. Además, el entrenador del Málaga CF también analizó el mercado de fichajes, donde el club ha anunciado tres nuevas incorporaciones a falta de hacer oficial la llegada de José Salinas, y el de Loja lo tiene claro: "Vendrá algún jugador más, por supuesto, pero estamos muy contentos con lo que tenemos".

Pregonero de la Feria

"Cuando sale la noticia, el alcalde es quien viene a hablar conmigo. Muy emocionado, no se puede decir que no. En el fútbol se viven muchos momentos muy emocionantes. Ser pregonero de la ciudad de Málaga es algo muy especial porque, al final, es recibir el cariño de todos los malagueños y eso termina teniendo una descendencia muy importante".

Pregón

"Agradecimiento al alcalde, a los malagueños... Hay muchos malagueños ilustres que no han encontrado esa suerte, ese momento. Sí que me gustaría que la gente sintiese que lo estamos haciendo hacia ellos, es especial y bonito. Nos gustaría que cada uno se sintiese reflejado con las palabras que demos ese día".

Éxito del Málaga CF

"Es algo muy emocionante y muy especial porque nosotros en La Rosaleda hemos recibido ele cariño de nuestra afición. Ha demostrado estar a un nivel espectacular durante todo el año, no solo en los momentos de mayor éxtasis del ascenso. Todo ha sido muy emocionante, pero ahora hablamos de una situación del cariño de la ciudad. Eso va a ser inolvidable, también para el Málaga CF. Aunque se pueda individualizar el éxito, el éxito es del equipo y del club, voy a representarlos a ellos. Son los culpables de todo lo bueno que nos ha pasado".

Funes dirigió el sábado su primer amistoso con el Málaga CF. / La Otra Foto

Mercado de fichajes

"La parte más importante es la base. Tenemos que tener claro que todas las personas que puedan llegar, que probablemente van a llegar más jugadores, tienen que venir para ayudar a los que ya estamos. A la hora de construir el equipo, es una idea muy clara que hemos tenido todos desde el primer momento en la dirección deportiva y la dirección del club. Tenemos muy claro el camino que queremos seguir y creo que se están dando los pasos desde la tranquilidad y la mesura, sabiendo que tenemos una persona al lado como es Loren Juarros, que está viviendo un camino en el que ya tuvo éxito. Estamos tranquilos. Precipitarse puede llevarnos a que nos jueguen malas pasadas. Vendrá algún jugador más, por supuesto, pero estamos muy contentos con lo que tenemos y esa es la parte más importante".

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Confianza en el grupo de los ascensos

"Ahora mismo solo está Dani en esa posición de lateral izquierdo y vendrá alguna posición más, aunque no muchos más. La idea principal que tenemos es movernos en la base de los que ya estamos. Eso nos da un nivel a la hora de competir. Creo que tenemos jugadores que no solo han hecho grandes cosas en la ciudad, sino que por edad tienen un margen de crecimiento importante También tenemos jugadores que han sido partícipes del ascenso de Primera RFEF, han sido dos ascensos casi consecutivos. Si han demostrado que pudieron hacerlo una segunda vez, tenemos que tener todos la confianza en ellos para que sean ellos quienes demuestren su valía. La unión hace la fuerza, es justo lo que tenemos dentro de ese vestuario".