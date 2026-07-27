El Málaga CF-Al Ittihad de este jueves adelanta su horario

El Málaga CF afronta este jueves su segundo compromiso de la pretemporada y lo hará finalmente a partir de las 19.00 horas, después de que el encuentro ante el Al-Ittihad, previsto inicialmente para las 20.00 horas, haya adelantado su inicio. El Marbella Football Center acogerá un ensayo importante para el conjunto blanquiazul, que continúa con su preparación de cara al estreno liguero en LaLiga EA Sports.

Segundo ensayo del verano

El equipo de Juanfran Funes llega a la cita tras empatar 3-3 frente al Leicester City en el primer amistoso del verano. El encuentro dejó buenos minutos para los blanquiazules y sirvió para ver el regreso goleador de Dotor al Málaga CF, después de haber logrado el ascenso a Primera División con el conjunto malaguista la pasada campaña. Chupete y Aaron Ochoa completaron la lista de goleadores en un choque en el que el técnico repartió minutos entre buena parte de la plantilla.

Carlos Dotor en el primer partido de pretemporada. / Málaga CF

El duelo ante el Al-Ittihad será el segundo de los cuatro amistosos programados para esta pretemporada. Tras este compromiso, el Málaga se enfrentará al Al-Arabi el próximo 6 de agosto y cerrará la preparación el día 7 frente al Ceuta, antes de centrar todos sus esfuerzos en el estreno liguero.

El reencuentro con En-Nesyri

El choque tendrá además un aliciente especial con el regreso de Youssef En-Nesyri para enfrentarse al club en el que se formó. El delantero marroquí, actualmente en las filas del Al-Ittihad, debutó con el primer equipo del Málaga el 26 de agosto de 2016, en la segunda jornada de LaLiga, durante el empate 2-2 ante el Espanyol en el RCDE Stadium. Aquel fue el inicio de una trayectoria que le llevó a consolidarse en Martiricos antes de dar el salto al Leganés, Sevilla y, posteriormente, al fútbol saudí.

El internacional marroquí volverá ahora a cruzarse con el equipo que impulsó su carrera en un partido que, más allá del resultado, volverá a servir a Juanfran Funes para seguir acumulando minutos, probar diferentes alternativas y sacar conclusiones cuando cada vez queda menos para el inicio del Málaga en la máxima categoría.