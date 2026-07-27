El Málaga CF busca pivote en el mercado de fichajes: Yvan Neyou, una opción

El Málaga CF busca pivote en el mercado de fichajes. Ya fue una de las necesidades el pasado curso tras la gravísima lesión de Luismi, con Izan Merino como único jugador natural en esa demarcación, y, después de que no saliera bien la opción de Darko Brasanac, Loren Juarros lo va a volver a intentar. Esta vez, una de las opciones que se maneja es la de Yvan Neyou -29 años-, centrocampista defensivo del Getafe, según ha adelantado AS, a través de una cesión.

El futbolista internacional por Camerún tiene contrato con el equipo de José Bordalás hasta 2028, al que llegó libre hace solo un año. Ya salió mediante préstamo durante el último mercado invernal con destino al Al-Okhdood Club de Arabia Saudí después de haber jugado ocho partidos entre Liga y Copa como azulón. No obstante, apenas pudo sumar siete encuentros más desde febrero hasta mayo, enlazando seis partidos sin ni siquiera sentarse en el banquillo.

Yvan Neyou llegó a España de la mano del CD Leganés. / EP

El Getafe busca otra cesión

Ahora, el club madrileño le busca un nuevo equipo con el que recuperar los minutos. Neyou se formó en las categorías inferiores del CS Sedan y tuvo varias experiencias en Francia -Saint-Étienne y Stade Lavallois- hasta que llegó en agosto de 2022, aún como préstamo, al Leganés. Su temporada como 'pepinero' convenció y le sirvió para firmar un nuevo contrato hasta 2025, el paso previo a aterrizar en el Coliseum.

Suma 35 partidos en LaLiga EA Sports -47 en la máxima categoría de Francia- y es una de las opciones que maneja la dirección deportiva para reforzar el puesto de pivote, aunque no la única. Sería la cuarta cesión que se sumaría a las de Juan Cruz (Leganés), Carlos Dotor (Celta de Vigo) y José Salinas (Espanyol), a falta esta última de anunciarse.

Competencia por un perfil muy concreto

Lo cierto es que es un perfil que no tiene el Málaga CF, por lo que da pistas de lo que busca el club de Martiricos en el mercado. Se trata de un centrocampista más posicional que asociativo, con capacidad para darle equilibrio al equipo en defensa. Se sitúa bien desde el punto de vista táctica y no se complica en la salida del balón, muy aseado evitando el error. Impone por su presencia física y acostumbra a jugar con otro perfil en el doble pivote.

Eso sí, el Málaga CF tendría competencia. Según informan varios medios internacionales, hay otros equipos que quieren hacerse con los servicios de Neyou. El Gençlerbirliği y el Erzurumspor, ambos de Turquía, han preguntado ya por su situación. Además, otro de Estados Unidos y uno más de Francia, de los que no han trascendido los nombres, también se plantean contar con el camerunés.

Reencuentro con Juan Cruz

Precisamente, de llegar definitivamente a Martiricos, no vendría a un vestuario completamente nuevo. Volvería a coincidir con el extremo hispano-argentino, Juan Cruz, después de compartir filas durante varios años en el Leganés. Allí vivieron el ascenso a Primera División en la temporada 2023/24, aunque también el amargo camino de vuelta a LaLiga Hypermotion solo una campaña después.

Lo que está claro es que, con el lateral izquierdo ya cerrado -Dani Sánchez y Salinas-, el Málaga CF va a templar el ritmo y sondear el mercado con mayor profundidad. Le faltan varios jugadores por llegar al centro del campo y, hasta el 1 de septiembre, el mercado de fichajes es largo.