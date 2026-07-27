Ochoa y Ramón, bajas en el primer entrenamiento de la semana del Málaga CF

El Málaga CF inició este lunes la tercera semana de la pretemporada con una doble sesión de trabajo en el Anexo de La Rosaleda. Tras la jornada de descanso del domingo, el equipo de Juanfran Funes volvió a los entrenamientos con la vista puesta en el compromiso del próximo jueves frente al Al-Ittihad, en una sesión marcada por las ausencias de Aaron Ochoa y Ramón, que no pudieron ejercitarse con el grupo.

La plantilla blanquiazul saltó al césped alrededor de las 09:15 horas, donde alternó trabajo físico y ejercicios con balón en una mañana de alta intensidad y marcada por las elevadas temperaturas. El cuerpo técnico continúa aumentando progresivamente la carga de trabajo para que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles al inicio liguero, sin perder de vista la prevención de lesiones en estas primeras semanas de preparación.

Ochoa y Ramón, al margen

La principal novedad de la sesión estuvo en la ausencia de Aarón Ochoa, que realizó trabajo específico en el gimnasio tras el golpe sufrido en el amistoso del pasado sábado frente al Leicester City. Junto al internacional irlandés también trabajó Alfonso Herrero, que continúa con su plan individualizado de recuperación.

Por su parte, Ramón no se ejercitó con el grupo debido a una sobrecarga muscular, mientras que Rafita, Juanpe y Murillo prosiguieron con sus respectivos procesos de recuperación, al margen del resto de sus compañeros.

Ramón en uno de los partidos de la pasada temporada. / Málaga CF

El Málaga completará este lunes por la tarde una segunda sesión de entrenamiento, prevista para las 19:00 horas, mientras que el martes volverá a ejercitarse en horario matinal para continuar preparando el segundo compromiso del verano.

El Al-Ittihad, siguiente prueba para Funes

Tras el empate 3-3 frente al Leicester City en el estreno de la pretemporada, el conjunto blanquiazul ya centra todos sus esfuerzos en el duelo del próximo jueves frente al Al-Ittihad, que se disputará en el Marbella Football Center a partir de las 19:00 horas,

El choque frente al Al-Ittihad, uno de los clubes más importantes del fútbol saudí y que cuenta en sus filas con futbolistas de primer nivel como Youssef En-Nesyri, Fabinho o Danilo Pereira supondrá un nuevo examen para un Málaga que continúa creciendo en intensidad y ritmo competitivo. Después de este encuentro, los blanquiazules afrontarán los dos últimos amistosos de la pretemporada ante el Al-Arabi y el Ceuta, antes de centrar todos sus esfuerzos en el debut liguero en Primera División.