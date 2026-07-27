Mercado de fichajes
Oficial: José Salinas llega cedido al Málaga CF para reforzar el lateral izquierdo
El defensa alicantino aterriza en La Rosaleda desde el Espanyol, con opción de compra para quedarse, y se convierte en la cuarta incorporación del proyecto de Juanfran Funes en Primera División
Álvaro Borrego
El Málaga CF ha hecho oficial este lunes la incorporación de José Salinas. El lateral izquierdo, de 25 años, llega cedido por el Espanyol hasta el final de la temporada 2026/27, con opción de compra, para reforzar una de las posiciones que la dirección deportiva consideraba prioritarias de cara al regreso del equipo a LaLiga EA Sports, convirtiéndose así en la cuarta llegada del mercado estival del conjunto blanquiazul tras la reciente cesión de Carlos Dotor.
El futbolista alicantino aterriza en La Rosaleda después de un verano en el que despertó el interés de varios clubes del fútbol español, entre ellos el Elche y el Racing de Santander. Finalmente, el Málaga ha conseguido hacerse con los servicios de un lateral de marcado carácter ofensivo que aportará competencia y profundidad al carril izquierdo del conjunto dirigido por Juanfran Funes.
El ansiado lateral izquierdo
Creció en el Unionistas de Salamanca, despegó en el Mirandés y fue clave en el Elche de Eder Sarabia que ascendió a Primera División el verano de 2025. Como agente libre aterrizó en el Espanyol de Manolo González para vivir su primera etapa en LaLiga Sports. Sin embargo, la alargada sombra de Carlos Romero, uno de los mejores laterales zurdos de la pasada campaña, le puso muy difíciles los minutos en el conjunto perico.
Ese es el objetivo del Málaga CF, recuperar su mejor versión. Era una de las piezas más buscadas por parte del club de Martiricos en este mercado de fichajes. El lateral izquierdo era una de las grandes urgencias para buscarle un compañero y competencia en el puesto a Dani Sánchez. Con este movimiento, si nada cambia y a la espera de salidas para liberar fichas, el equipo cierra su línea defensiva.
Comunicado del Málaga CF
El Málaga CF anunció el fichaje con el siguiente comunicado:
"El futbolista, tras pasar el pertinente reconocimiento médico y sellar su vinculación contractual en las oficinas de La Rosaleda, se incorpora de inmediato a la dinámica del equipo en plena pretemporada.
José Salinas Morán (Alicante, 2000) es un joven lateral zurdo que completó su formación en las filas del club de su tierra natal, el Elche CF. En la campaña 20/21 debutó con el primer equipo, en la Copa del Rey, siendo filial del cuadro ilicitano.
En el curso 21/22 Salinas es cedido por el Elche al Unionistas de Salamanca, donde muestra una notable capacidad ofensiva anotando 6 goles en 37 partidos en Primera Federación. La posterior 22/23, también a préstamo, destacó con el CD Mirandés en LaLiga Hypermotion actuando en 41 (todos como titular, 39 completos) de los 42 partidos ligueros y 2 tantos.
Las dos siguientes campañas, de vuelta en el Elche CF, acumula 60 encuentros más en la categoría de plata y consigue un brillante ascenso a LALIGA EA SPORTS en la 24/25. La pasada 25/26 ficha por el RCD Espanyol y se estrena en la élite en el club que posee sus derechos federativos.
Tras las incorporaciones de Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, José Salinas se convierte en el cuarto refuerzo veraniego del Málaga CF.
El Málaga CF desea mucha suerte a José Salinas en su nueva etapa como blanquiazul de cara a la próxima temporada 2026/27. ¡Bienvenido a Málaga!".
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