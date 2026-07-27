Las pruebas médicas confirman una nueva lesión de Moussa

Moussa continúa con su particular calvario de lesiones. El central del Málaga CF, tal y como ha comunicado el club blanquiazul este lunes, se ha sometido a unas pruebas médicas después de unas molestias que han confirmado que sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha que le tendrán apartado de la dinámica del primer equipo las próximas semanas.

Lo cierto es que el futbolista de Mali sigue sin retomar el ritmo físico y tampoco competitivo. En febrero de 2025, cuando llevaba apenas unas semanas de cesión el Marbella FC, sufrió una rotura de grado II del ligamento lateral interno y una rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha. En mayo de 2024 fue un esguince de tobillo... así desde septiembre de 2022, cuando sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho con la que tuvo que operarse y volver a Mali.

Murillo y Moussa, durante un entrenamiento de la pasada temporada. / Málaga CF

Sucesión de lesiones

Era uno de los nombres puntales en la operación salida para liberar una ficha con la que dar entrada a nuevos jugadores. La última vez que jugó con el primer equipo del Málaga CF fue en octubre de 2024, en Copa del Rey contra el CD Estepona. Desde entonces, ha ido enlazando lesiones y cesiones que le han tenido más tiempo fuera de los terrenos de juego que dentro.

"No es el final, es solo una parte del camino. Más fuerte, más sabio, más hambriento. Aprende a fluir en el caos" ha sido el mensaje que ha escrito el jugador en sus redes sociales.

Contrato hasta 2028

Habrá que ver qué es lo que sucede con el futuro de Moussa porque aún le quedan dos años de contrato. Por el momento, el jugador tendrá que echar el freno después de la lesión en el sóleo, una de las zonas más sensibles para un futbolista por la recuperación que necesita. El Málaga CF se queda con cinco centrales -Murillo, Calero, Pastor, Galilea y Recio-, solo el de Fuengirola estuvo presente ante el Leicester y la posibilidad de buscarle una cesión al de Mali se reduce.