Loren abre la segunda fase del mercado de fichajes del Málaga CF

A poco más de tres semanas para que el Málaga CF inicie su camino por LaLiga EA Sports, el mercado de fichajes blanquiazul apunta a entrar en una nueva fase que deja a un lado las necesidades más urgentes y se centra en las oportunidades. Es lo que busca ahora Loren Juarros para terminar de perfilar el equipo, aunque siempre teniendo claro que la ventana estival llega a su final el 1 de septiembre, sin caer en la precipitación.

2 + 4 incorporaciones

Lo cierto es que son seis incorporaciones las que ha hecho ya el Málaga CF para reforzarse este verano en el que vuelve a Primera División ocho años después. Queda una por hacer oficial como es la cesión de José Salinas, lateral izquierdo procedente del Espanyol, cuyo acuerdo ya está cerrado y se incorporará a los entrenamientos de la disciplina de Martiricos una vez el anuncio sea una realidad.

Eneko y Galilea, en la rueda de prensa de su renovación. / Álex Zea

Antes, la dirección deportiva llevó a cabo las renovaciones de Einar Galilea y Eneko Jauregi, una temporada más para cada uno. Es cierto que ya estaban en la plantilla que obró la proeza del ascenso en el UD Almería Stadium, pero la prolongación de ambos contratos se dio más allá del 1 de julio, con el mercado de fichajes ya empezado. Especialmente en el caso del delantero, que compartía posibilidades junto a otros jugadores.

A partir de ahí, llegaron otros nombres. El primero de ellos fue Fernando Calero, el único fichaje que viene en propiedad... hasta el momento. El central vallisoletano estaba en el mercado de los agentes libres y fue el elegido del Málaga CF para reforzar la zaga. Después llegaron Juan Cruz, cedido por el Leganés aunque con opción de compra para que se produzca su fichaje en la Costa del Sol, y el ansiado regreso de Carlos Dotor, que viene en un préstamo simple.

Segunda fase del mercado

Hasta ahí llega la primera fase del mercado en la que el club de Martiricos ha reforzado aquellas demarcaciones que consideraba más urgente y prioritarias: el puesto de central, delantero centro, el extremo -al que parece que Funes va a utilizar por dentro- y el centro del campo. Ahora llega el momento de seguir de cerca el curso del verano, las necesidades que vaya generando el equipo durante la pretemporada y lo que puede ofrecer el abanico de futbolistas disponibles.

Juan Cruz volvió a vestirse como jugador del Málaga CF. / La Otra Foto

El foco está puesto en hacer, siempre que sea posible y no aparezca una urgencia en otra parcela del campo, dos refuerzos más en la sala de máquinas. Una de las prioridades es buscarle un compañero de garantías a Izan Merino en el pivote, como se intentó con Brasanac tras la grave lesión de Luismi, aunque su rendimiento no acabó siendo el esperado en el césped. La otra es un futbolista de características más ofensivas.

Operación salida

En el otro lado, las necesidades que hay que hacer sí o sí: dar salida a futbolistas. Con la llegada de José Salinas, el Málaga CF ya se excede en una ficha el límite de las 25 que exige LaLiga -estando Rafita y Ochoa con dorsal del filial-. Por lo que si se quieren hacer dos incorporaciones más, son tres futbolistas los que deben salir del primer equipo para cumplir con la normativa.

Hay varias opciones que se plantean sobre la mesa y a las que se les puede buscar una salida. Arriaza y Moussa son algunas de las más evidentes ante la previsible falta de minutos que tendrían en Primera División a partir del mes de agosto. Haitam puede ser otro movimiento, aunque obligaría a buscar un extremo si el marroquí acaba saliendo y Juan Cruz va a jugar por dentro. Eso sí, el número lo va a marcar tantos jugadores como vayan a llegar.