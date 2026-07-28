Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Al-Ittihad, segundo amistoso de pretemporada

La pretemporada coge ritmo para el Málaga CF, que este jueves tendrá su segundo compromiso de la pretemporada. Tras estrenarse en la preparación veraniega frente al Leicester City (3-3) el pasado sábado, los de Funes medirán ahora su estado de forma frente al Al-Ittihad de Arabia saudí. El encuentro volverá a disputarse en las instalaciones del Marbella Football Center.

El conjunto blanquiazul sigue adelante con su preparación para llegar en plenas condiciones al debut en el regreso a LaLiga EA Sports, el miércoles 19 de agosto frente al Atleti en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas). Los pupilos de Juanfran Funes tuvieron su puesta de largo en la pretemporada contra el Leicester City, de la tercera categoría inglesa, y el resultado fue 3-3. Los goles blanquiazules los anotaron Chupe, Ochoa y Dotor. Este jueves, segunda oportunidad de ver en acción a los malaguistas y con la posibilidad de ver en acción a caras nuevas como Fernando Calero o el recién llegado José Salinas.

Horario

El partido, correspondiente al segundo amistoso de la pretemporada blanquiazul, se celebrará este jueves 30 de julio a partir de las 19.00 horas en el Marbella Football Center. Allí se espera que haya una representación de aficionados malaguistas. ¡Atención! El partido estuvo fijado en un inicio para las 20.00 horas, pero finalmente se cambió el horario para adelantarlo una hora.

Televisión

El Málaga CF- Al-Ittihad contará con retransmisión en abierto por televisión. Como viene siendo habitual los últimos veranos, 101 TV emitirá el encuentro para todos los aficionados que no se den cita en el Marbella Football Center. El encuentro se podrá seguir a través de la TDT y en la plataforma de la cadena 101play.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, así como las declaraciones de los protagonistas del Málaga CF en Marbella.