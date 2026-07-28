Juan Cruz, la pieza a encajar por Funes en el ecosistema del Málaga CF

El Málaga CF 2026/27 sigue en construcción, tanto en el verde como en los despachos. Este lunes se hizo oficial la llegada de José Salinas, cuarto fichaje del verano, más allá de las renovaciones de Eneko Jauregi y Einar Galilea. La dirección deportiva comandada por Loren Juarros sigue adelante en la configuración de una plantilla a la que cada vez le faltan menos retoques, por lo que Juanfran Funes ya tiene a su disposición a la mayoría de futbolistas que van a componer el plantel blanquiazul en este próximo curso.

Mientras Loren Juarros y la dirección del club terminan de armar un equipo al que todavía le deberían llegar, al menos, un par de refuerzos más, y producirse alguna que otra salida, el trabajo de Funes es el de encajar esas nuevas piezas en la forma de jugar del equipo. Ya se pudo comprobar en el primer amistoso de la pretemporada frente al Leicester City (3-3) que la idea de juego del técnico de Loja no va a variar demasiado de lo visto el curso pasado pese al sato de categoría, pero ahora tiene por delante el trabajo de hacer que el engranaje funcione a la perfección, acoplando las caras nuevas con los jugadores que ya lograron el ascenso y que seguirán defendiendo la elástica blanquiazul en Primera.

Versatilidad

Y en ese ensamblaje del equipo, uno de los retos para Funes tiene que conseguir encajar a Juan Cruz en el ecosistema del equipo. El atacante argentino ha regresado al club en este mercado de fichajes como una de las tres caras nuevas -hasta la fecha- y con la intención de recuperar la versión que le hizo al Real Betis o al Leganés apostar por él y volver a demostrar que es un jugador de nivel para la máxima categoría del fútbol español.

Juan Cruz es uno de los estrenos más esperados en el Málaga CF. / Álex Zea

El de Quilmes tiene la capacidad de jugar en las tres posiciones de la segunda línea del ataque. Es zurdo y le gusta partir desde la derecha para encontrar espacio para su buen golpeo, pero también puede jugar por dentro, detrás del delantero y también en la derecha. El Málaga CF ya contaba con un jugador que puede tener algunas características similares como David Larrubia, inamovible de ese perfil diestro, donde mejor ha rendido en los últimos tiempos. Así que a Funes le toca encajar a Juan Cruz en ese sistema blanquiazul para que mezcle de la mejor manera con el ‘10’ y el resto de futbolistas del frente de ataque.

Debut en la mediapunta

Juan Cruz jugó sus primeros minutos en esta nueva etapa como blanquiazul en el primer test de preparación el pasado sábado frente al Leicester. Jugó la primera parte y lo hizo partiendo desde la mediapunta, por detrás de Eneko Juaregi. Declaración de intenciones de Funes para empezar. El canterano blanquiazul tiene cualidades de sobra para jugar ahí de segundo punta, ya lo ha hecho en múltiples ocasiones en su carrera, y encontrarle ahí su espacio sería una perfecta solución para que pueda convivir en el once con Larrubia. En ese caso, su competencia ahí sería la de Carlos Dotor, que ha regresado de nuevo cedido, y el curso pasado interpretó a la perfección le que le pedía Funes en esa posición.

Sin duda, el fichaje de Juan Cruz le abre a Funes un abanico de posibilidades en el frente de ataque. Puede iniciar desde la banda o ser una alternativa más por dentro, como lo es Dotor o como hacía Adrián Niño cuando le tocaba jugar junto a Chupe con doble punta. Bendito problema para el técnico, que tiene por delante la tarea de acoplarlo en el equipo para potenciar sus virtudes y llevar al máximo su rendimiento este próximo curso.