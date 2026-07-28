LaLiga da la bienvenida al Málaga CF a Primera División

LaLiga ha recibido este martes en su sede a los siete clubes que lograron el ascenso a LaLiga y LaLiga Hypermotion al término de la temporada 2025/26. Entre ellos, el Málaga CF, que consiguió subir a la máxima categoría ocho años después tras ese triunfo final en Almería en la final del play off de ascenso.

El acto institucional, presidido por Javier Tebas, sirvió para dar la bienvenida a las entidades que se incorporan a las competiciones profesionales del fútbol español y reconocer el esfuerzo realizado durante la pasada campaña.

José María Muñoz, representación blanquiazul

En representación de los clubes ascendidos a LaLiga EA Sports asistieron Manolo Higuera, presidente del Real Racing de Santander; Massimo Benassi, CEO del Real Club Deportivo de A Coruña; y José María Muñoz Jiménez, administrador judicial del Málaga CF.

Por su parte, los cuatro clubes que competirán esta temporada en LaLiga Hypermotion estuvieron representados por Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife; Carolina Holguín, presidenta del CD Eldense; Pau Morilla i Giner, presidente del CE Sabadell; y Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del Celta Fortuna.

Tebas, maestro de ceremonia

En su intervención, Javier Tebas felicitó a los clubes por sus respectivos ascensos, haciendo mención especial al mérito de jugadores, cuerpos técnicos, empleados y aficiones a lo largo de la temporada. Asimismo, subrayó la responsabilidad que conlleva incorporarse al fútbol profesional, destacando la importancia de la sostenibilidad, el respeto a los valores de la competición, la intolerancia frente a la violencia, la protección de los derechos frente al fraude audiovisual, así como la contribución de todos los clubes al fortalecimiento de LALIGA como proyecto común. "No estáis aquí porque os hayamos invitado, sino porque os lo habéis ganado. Bienvenidos a vuestra nueva categoría", expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga.