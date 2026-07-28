Muñoz: "La ambición deportiva no puede poner en riesgo la viabilidad del Málaga CF"

José María Muñoz estuvo presente en el acto institucional organizado por LaLiga para reconocer a los equipos que la pasada temporada lograron el ascenso a Primera y Segunda División y habló ante los medios sobre temas de interés para el aficionado blanquiazul, como la planificación y el mercado de fichajes. El administrador judicial del Málaga CF no se salió del guion y volvió a dejar claro una vez más que lo principal es la "sostenibilidad" del club.

"La ambición deportiva no puede poner en riesgo la viabilidad del club y yo os puedo contar un clínic, porque lo he sufrido en el Málaga. El Málaga prácticamente estaba al borde de la desaparición en 2020 y el criterio que debe desmarcar es un criterio de gestión empresarial. Hablamos de control económico, que es lo mejor que se ha podido inventar en fútbol, pero es un concepto mucho más amplio que cuadrar cuentas. Es una gestión empresarial seria y ordenada. Y eso es lo que debemos aspirar todos. La Premier no podemos mirarnos en ella porque hay muchos clubes que inyectan dinero sin más. No creo que sean sostenibles. Es importante la sostenibilidad en un club de fútbol y no vamos a comprometerlo, por lo menos nosotros mientras que yo esté nunca lo haremos", dijo Muñoz tras el acto celebrado en Madrid este martes.

En el club blanquiazul tienen claro que esa viabilidad pasar por explotar la cantera y luego "acompañarlo de aquello que nos puede hacer falta de complemento para el primer equipo. "Trabajo, ilusión, humildad... No hay otro camino. El futuro de este Málaga no puede ser otro que la cantera, por eso el buque insignia tiene que ser la Ciudad Deportiva. El Málaga ya lo ha demostrado. 14 jugadores en dinámica primer equipo en una fase de ascenso dice mucho", aseguró. "Mantener el bloque y acompañarlo con algún complemento que nos refuerce la plantilla. En nuestro caso es cantera, no hay otro objetivo", añadió.

Preguntado, precisamente, por ese mercado de fichajes en el que estamos inmersos, José María Muñoz no quiso desvelar detalle alguno e hizo suyas las palabras de Funes. "En mi caso yo voy a recordar las palabras del entrenador que dijo que no le gustaría que salga nadie ni en enero ni en verano. Y yo hago suya, sus palabras. Es lo más importante", argumentó.