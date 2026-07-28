Salinas, uno más a las órdenes de Funes

José Salinas ya ha comenzado su etapa como jugador del Málaga CF sobre el césped. El nuevo fichaje blanquiazul se ejercitó este martes por primera vez junto a sus compañeros en el anexo de La Rosaleda, donde Juanfran Funes dirigió una nueva sesión de trabajo con la vista puesta en el segundo compromiso de la pretemporada. Tras el empate frente al Leicester City en el estreno veraniego, el técnico continúa perfilando un equipo que sigue sumando efectivos de cara al regreso a Primera División.

Primer entrenamiento como malaguista

La plantilla inició la sesión a las 09:15 horas, manteniendo el horario habitual de trabajo durante esta pretemporada. Después de la doble jornada del lunes, el entrenamiento estuvo marcado por ejercicios técnicos y tácticos con balón, una constante en las primeras semanas de preparación para seguir asentando los conceptos que quiere implantar Juanfran Funes.

La principal novedad fue la presencia de José Salinas, que se ejercitó con total normalidad junto al resto de sus nuevos compañeros apenas un día después de hacerse oficial su incorporación. El lateral izquierdo comenzó así su proceso de adaptación y ya trabaja como uno más en la disciplina blanquiazul.

Salinas en el entreno de hoy. / Malaga CF

La enfermería sigue sin vaciarse

Mientras Salinas daba sus primeros pasos con el grupo, varios futbolistas continuaron al margen de la dinámica colectiva. Aaron Ochoa, Ramón, Moussa, Alfonso Herrero, Rafita, Juanpe y Murillo realizaron trabajo específico de recuperación en el gimnasio y siguen evolucionando de sus respectivas molestias físicas.

El Málaga volverá a ejercitarse este miércoles en el anexo de La Rosaleda antes de afrontar un nuevo compromiso de preparación, en el que Juanfran Funes seguirá repartiendo minutos para que toda la plantilla continúe ganando ritmo competitivo.

Nuevo examen en Marbella

Después de las buenas sensaciones ofrecidas en el empate a tres ante el Leicester City, el conjunto blanquiazul afrontará este jueves (19:00 horas) un nuevo test frente al Al-Ittihad en el Marbella Football Center. Todo apunta a que José Salinas podrá disponer de sus primeros minutos con la camiseta malaguista, una vez completada su primera sesión de entrenamiento con el grupo.

El encuentro permitirá al cuerpo técnico seguir sacando conclusiones en una pretemporada en la que el objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero, al tiempo que los nuevos fichajes continúan integrándose en el equipo.

Reencuentro con En-Nesyri y cuarto fichaje del verano

El amistoso tendrá además un componente especial para la afición malaguista, ya que el Al-Ittihad cuenta en sus filas con Youssef En-Nesyri, canterano del Málaga y uno de los jugadores más importantes surgidos de La Academia en la última década.

Para el conjunto de Martiricos también será una nueva oportunidad de ver en acción a José Salinas, cuarto fichaje del verano tras las incorporaciones de Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor. El lateral izquierdo espera comenzar a acumular minutos desde este mismo jueves y seguir adaptándose a los automatismos de Juanfran Funes, que continúa dando forma a un Málaga cada vez más reconocible de cara al inicio de LaLiga EA Sports.