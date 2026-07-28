Visita al Atlético de Madrid: la afición del Málaga CF calienta para el primer gran 'On Tour' de la temporada

La afición del Málaga CF ya calienta motores para el inicio de una nueva temporada, la del retorno a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años. Aún faltan tres semanas para el debut de los blanquiazules en LaLiga EA Sports 2026/27 y ya hay muchos seguidores preparando la primera 'escapada' del curso, porque el rival y el escenario así lo merecen: el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

El 'Funesbuque' se estrenará en su regreso a Primera el miércoles 19 de agosto, a partir de las 21.00 horas, frente al Atleti en el Metropolitano. Y a tres semanas vistas, el club rojiblanco ya ha sacado a la venta a través de su web oficial las entradas disponibles para el partido. Y el resultado ha sido el esperado: muchos malaguistas comprando entradas para no perderse la cita de la primera jornada liguera en la capital de España.

Entradas ya disponibles

No son pocos los hinchas del Málaga CF que han compartido a través de las redes sociales que ya han adquirido sus entradas para el choque en el Metropolitano. Y eso que todavía el club de Martiricos no ha informado de cuántas entradas, ni a qué precio, dispone para la grada visitante. Los seguidores malaguistas ya están comprando en otras zonas del estadio, a precios de entre 30 y 60 euros, para asegurarse el billete sin esperar al previsible sorteo de las entradas visitantes. Con el número de abonados existente, más de 20.000, más el 'boom' de nuevos carnés malaguistas, este curso será difícil conseguir tickets de grada visitante en partidos marcados en rojo en el calendario, como el del próximo 19 de agosto en Madrid frente a los del 'Cholo' Simeone.

Desplazamiento viable

El desplazamiento a Madrid, además de atractivo, no resulta desorbitado en lo económico a tres semanas vistas. Las entradas tienen un precio de entre 30 y 60 euros. Ahora mismo hay trenes a Madrid por unos 50 euros ida y vuelta -la mitad para los menores de 30 años que hayan sacado el 'Verano Joven'-. Con la opción siempre de ir por carretera en vehículo particular o a través de los viajes organizados por las peñas. Y para los que quieran pernoctar en Madrid y no coger la carretera de noche para volver, tampoco las habitaciones tienen un coste muy elevado para ser pleno agosto. Por unos 120-150 euros puedes tener entrada, tren y hotel. Más lo que uno ya se quiera gastar en la previa en comida y refrigerios...

Lo que está claro, para sorpresa de nadie, es que el Málaga CF no estará solo en el Metropolitano, pese a coincidir con la Feria de Málaga. Ni en el Metropolitano ni allá por donde vaya este curso en su regreso a la elite del fútbol nacional. Quedan solo tres semanas para volver a vivir estampas como las que ya se disfrutaron en las últimas campañas con el equipo en Segunda y Primera RFEF. Se viene el primer gran 'On Tour' 2026/27.