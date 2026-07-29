Cervezas Victoria presenta una campaña que recupera su historia común con el Málaga CF

Cervezas Victoria y el Málaga CF vuelven a unir sus caminos. La cervecera malagueña será patrocinadora oficial del club hasta 2031 y ha presentado este martes la campaña "Hemos vuelto", una pieza audiovisual que rescata la histórica colaboración entre ambas entidades en los años sesenta y la conecta con una nueva etapa marcada por el regreso de la marca al entorno blanquiazul.

El anuncio sitúa a la afición malaguista como eje central del relato. A través de diferentes generaciones de seguidores, la campaña recorre algunos de los momentos más representativos de la historia del club y celebra el reencuentro entre dos de los grandes símbolos de Málaga.

Entre los protagonistas del spot figuran los jugadores del primer equipo Chupe, David Larrubia, Alfonso Herrero, Joaquín y Carlos Puga, junto a aficionados reales. Uno de los guiños más destacados es la aparición de un carné original de abonado de la temporada 1961-62, que ya reflejaba la colaboración entre Cervezas Victoria y el entonces club malaguista.

La producción se ha rodado en escenarios muy reconocibles para el malaguismo, como La Rosaleda, la Bodega Hermanos Madrid y el entorno de Fondo Sur 1904, espacios que forman parte del imaginario de la afición.

Un acuerdo con presencia en el estadio y el Trofeo Costa del Sol

La presentación de la alianza tuvo lugar en la fábrica de Cervezas Victoria, en un acto conducido por la periodista deportiva Isabel Sánchez, al que asistieron representantes del club, empresas colaboradoras y medios de comunicación.

Durante el encuentro, el director general del Málaga CF, Kike Pérez, y el Brand Manager de Cervezas Victoria, José Villalobos, explicaron los detalles del acuerdo, que se extenderá hasta 2031 e incluirá presencia de la marca en el estadio, en la equipación del equipo, acciones conjuntas de comunicación y marketing, además del patrocinio del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria.

Mesa redonda con José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria; Isidoro Blanco, coleccionista y dueño del santuario malaguista en La Laguna de Mijas; y Encarnita Perraut, aficionada malaguista desde 1956. / L. O.

La jornada también contó con una mesa dedicada a la historia compartida entre ambas entidades, en la que participaron José Villalobos, el coleccionista Isidoro Blanco, responsable del conocido santuario malaguista de La Laguna de Mijas, y la aficionada Encarnita Perraut, seguidora del club desde 1956.

Como broche final, la cervecera presentó una edición especial de su botella con el lema "malaguista y exquisita", creada exclusivamente para el evento. El spot "Hemos vuelto" ya está disponible en los canales digitales y redes sociales de Cervezas Victoria y del Málaga CF.