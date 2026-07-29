Al-Ittihad, segundo examen del verano para el Málaga CF

Segundo test de preparación para el Málaga CF. Tras empatar 3-3 en la puesta de largo de la pretemporada contra el Leicester City, el conjunto dirigido por Funes vuelve a desplazarse hasta las instalaciones del Marbella Football Center para verse las caras con el Al-Ittihad de Arabia Saudí en un compromiso que elevará la exigencia para los blanquiazules a justo tres semanas del debut en partido oficial frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas).

El pasado sábado ya se vieron las primeras pinceladas del Málaga CF 2026/27 frente al Leicester. Fue la primera prueba y el equipo ya dejó claro que la propuesta de juego será similar a la del curso pasado desde que Funes cogió las riendas del equipo, pese al salto de categoría. Fue solo un primer test del que tampoco se podían extraer demasiadas conclusiones, por la falta de ritmo y la acumulación de sesiones con alta carga de trabajo y por las muchas ausencias que tuvo el equipo en el partido.

Caras nuevas

En aquel encuentro ya se pudo ver por primera vez a Juan Cruz vestido de corto en su nueva etapa en el club. También a Dotor, tras regresar en calidad de cedido. Y un buen número de canteranos que intentan asomar ya la cabeza por el primer equipo. Este jueves puede ser una buena oportunidad para ver a las otras dos caras nuevas de la plantilla hasta la fecha: Fernando Calero y José Salinas. Y también para ver si algunos de los que no pudieron participar ante el Leicester, como Carlos Puga o Álex Pastor, pueden ir cogiendo minutos en las piernas.

Las mejores imágenes del amistoso del Málaga CF vs Leicester City / La Otra Foto

El conjunto blanquiazul sigue contando con numerosas bajas, sobre todo en la línea defensiva. A la incógnita del estado de Álex Pastor, se suma la lesión de Murillo y la reciente recuperación de Einar Galilea. También acaba de regresar al equipo Rafita tras superar una pequeña lesión muscular. El lateral se reincorporó junto a Ochoa este miércoles. Difícilmente se les vea jugar ante el Al-Ittihad. Alfonso Herrero, Ramón, Moussa y Juanpe completan la lista de ausencias.

Reencuentro con En-Nesyri

El segundo duelo de la pretemporada será frente al Al-Ittihad, equipo en el que milita el exmalaguista Youssef En-Nesyri. La inversión hecha desde el país asiático le ha llevado a tener en plantilla también otros nombres reconocidos en el fútbol europeo como Rajkovic, Danilo Pereira o el español Unai Hernández. Será otro test complicado para los de Funes ante un rival más rodado en su trabajo de pretemporada y que en poco más de una semana se jugará su clasificación para la Liga de Campeones asiática.

Este será el segundo amistoso de los cinco que tiene previsto disputar el Málaga CF. Después, llegarán el Al-Arabi (jueves 6 de agosto), el AD Ceuta (viernes 7 de agosto) y el Fulham inglés, rival confirmado para la disputa del Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda el miércoles 12 de agosto, a una semana del estreno liguero en el Metropolitano frente al Atleti.