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El Málaga CF y Cervezas Victoria, juntos hasta 2031

La firma malagueña patrocinará a los equipos masculino y femenino, estará presente en el pantalón de la equipación con Victoria 0,0 y dará nombre al Trofeo Costa del Sol

El pantalón del Málaga CF lucirá el patrocinio de Cervezas Victoria.

El pantalón del Málaga CF lucirá el patrocinio de Cervezas Victoria. / Málaga CF

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Álvaro Borrego

El Málaga CF y Cervezas Victoria han alcanzado un acuerdo de patrocinio para las próximas cinco temporadas, una alianza que unirá a ambas entidades hasta 2031. El acto de la firma contó con la presencia del administrador judicial del club, José María Muñoz, y del director general de Damm, Jorge Villavecchia, escenificando el compromiso entre dos marcas estrechamente ligadas a la ciudad.

El administrador judicial y el presidente de Damn cerrando el patrocinio entre Cervezas Victoria y el Málaga CF

El administrador judicial y el presidente de Damm cerrando el patrocinio entre Cervezas Victoria y el Málaga CF / Málaga CF

Victoria 0,0 estará presente en el pantalón

Una de las principales novedades del acuerdo será la presencia del logotipo de Victoria 0,0 en la equipación del primer equipo masculino, convirtiéndose en la primera cerveza oficial del Málaga CF en lucir su imagen en el pantalón. El patrocinio también se extenderá al equipo femenino, reforzando la apuesta de la compañía por el deporte malagueño.

Además, Cervezas Victoria contará con una destacada presencia publicitaria en La Rosaleda, donde su imagen acompañará al club durante los encuentros que dispute como local.

La Cerveza Victoria en La Rosaleda.

La Cerveza Victoria en La Rosaleda. / Malaga CF

Nuevo nombre para el Trofeo Costa del Sol

El acuerdo también alcanzará al tradicional torneo veraniego del conjunto blanquiazul. La XXXVI edición pasará a denominarse Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria, incorporando a la firma malagueña como patrocinador principal del histórico campeonato que cada verano organiza el Málaga CF.

Noticias relacionadas y más

Desde el club han destacado que esta alianza supone unir su camino al de una empresa "malagueña y exquisita", subrayando el compromiso de Cervezas Victoria con el deporte y con la ciudad. El acuerdo consolida la relación entre dos referentes de Málaga y refuerza la estrategia comercial de la entidad para las próximas temporadas.

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