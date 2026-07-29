El Málaga CF supera los 25.800 abonados y roza el pleno de renovaciones

No es ninguna novedad, pero La Rosaleda va a estar a reventar una temporada más. Lo que sí es noticia es la cifra de renovaciones confirmada por Kike Pérez, director general del Málaga CF, durante el acto en la casa de Cervezas Victoria tras anunciarse este miércoles el acuerdo de patrocinio con el club blanquiazul hasta 2031.

Aluvión de renovaciones

¡25.800! Esa es la cifra de abonados que maneja el club que ya han renovado su abono cuando aún restan tres días para que concluya el plazo habilitado para la renovaciones. Teniendo en cuenta que la capacidad total para socios es de unos 26.600, desde el club ya empiezan a transmitir que va a ser complicado que se produzcan nuevas altas.

"Estamos desbordados. Pensábamos que íbamos a tener un 90 y largo por cierto de renovaciones, pero la afición está respondiendo al 100%. No va a haber opción a acoger a nuevos abonados con el carné malaguista", dijo Kike Pérez.

¿Nuevas altas? Difícil...

Una vez concluya el plazo para las renovaciones de abonos -este domingo 2 de agosto-, el club de Martiricos confirmará la cifra definitiva, que no distará mucho de esos 26.600 con las que ya se contaba el curso anterior. Ahí se podrá ver cuántos abonos quedan libres y qué hace con ellos, mientras hay miles que esperan en una lista larga de espera.

A principios de la campaña de abonos, el Málaga CF anunció que los abonos que no fueran renovados, se podrían a disposición de las personas en posesión del Carné malaguista -por orden de antigüedad-. En ese momento ya había unos 3.000 y ahora son muchos más los que han pagado esos 30 euros del carné malaguista con la ilusión de acceder a un nuevo abono. Tras las palabras de Kike Pérez, parece complicado que prácticamente ningún seguidor lo vaya a conseguir por esta vía.