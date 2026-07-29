¿Cuáles deben ser los próximos pasos del Málaga CF en el mercado de fichajes?

El mes de julio llega a su fin y el Málaga CF y el resto de los equipos de LaLiga EA Sports siguen configurando sus plantillas para una temporada que arrancará en unas dos semanas. A poco más de un mes para que concluya el mercado de fichajes, aún quedan muchos movimientos por hacer hasta tener la foto final de lo que será la plantilla blanquiazul que compita en la máxima categoría en el curso 2026/27. El club de Martiricos ya ha realizado seis incorporaciones -incluyendo las renovaciones de Jauregi y Einar Galilea- y se han marchado otros tantos que terminaban contrato, pero Loren tiene todavía bastante tarea por delante para terminar de configurar el plantel.

Aún queda tiempo, pero las próximas decisiones deben empezar a acelerarse. El Málaga CF debuta justo dentro de tres semanas en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas) y, como suele ser habitual, ese día probablemente no esté cerrada la plantilla al 100% y haya que esperar a los últimos días de mercado. Pero en estas tres semanas, Loren Juarros tienen que dar un 'tirón' a la 'Operación salida', movimientos claves para que puedan seguir llegando refuerzos que se antojan necesarios para una dura temporada en LaLiga EA Sports.

El club blanquiazul ha realizado ya cuatro fichajes -Fernando Calero, Juan Cruz, Carlos Dotor y José Salinas- y ha renovado a Eneko Jauregi y Einar Galilea por una temporada más. Estos son los seis movimientos de entrada que hacen que Funes tenga ahora mismo a su disposición 28 futbolistas, por lo que es imprescindible que Loren consiga acomodo en los próximos para los activos con los que Funes decida que no va a contar. De esos 28 jugadores, no todos están obligados a tener ficha profesional -como puede ser el caso de Ochoa y Rafita-, pero aun así es necesario que salgan jugadores para hacer hueco a los fichajes que quedan por llegar.

Acelerón a la 'Operación salida'

Hay jugadores que están en la rampa de salida y parece obvio que tendrán que terminar marchándose esta temporada, sea cual sea la fórmula. El primer nombre que salta ahí a la palestra es el de Moussa. El Málaga cuenta con seis centrales y el de Mali lleva sin continuidad en las últimas temporadas tras encadenar varias lesiones. El canterano de 24 años renovó hasta 2028 antes de salir cedido al Marbella, lo ideal sería buscar una nueva cesión para que pueda disfrutar de minutos y volver a sentirse futbolista.

Otro de los futbolistas que podría tener el mismo camino es Pablo Arriaza. Para este curso es jugador del primer equipo a todos los efectos, pero su escaso bagaje en el fútbol profesional invita a pensar en un préstamo como la mejor opción para seguir fogueándose. Y el tercer candidato a una cesión es Haitam, que en el primer amistoso de pretemporada se le vio con muchas ganas de ganarse el hueco y convencer de que está preparado para la máxima categoría tras varias temporadas fastidiado por las lesiones

A partir de ahí, hay otros jugadores que resuenan en la cabeza de todos que podrían estar abocados a una salida, aunque viendo la forma de trabajar de Loren Juarros desde que llegó al club, siempre se les tratará con el máximo respeto y buscando la mejor solución, llegado el caso de que no se quiera contar con ellos. Loren y el Málaga no han sido muy amigos de las rescisiones en estos últimos cursos.

Tras las salidas, nuevos fichajes

Una vez se aclare el panorama con las salidas, se verá cuántos huecos hay disponibles para nuevas incorporaciones. Pero parece claro que a esta plantilla le faltan, al menos, un par de piezas para elevar su nivel competitivo. La zona del campo que ahora mismo es prioritaria reforzar es la del centro del campo. El club busca un mediocentro defensivo con características específicas. Un futbolista que pueda complementar a Izan Merino y a Rafa Rodríguez en esa posición. Y también está la opción de buscar en el mercado otro futbolista para la medular de corte diferente, más creativo, más Dani Lorenzo.

A partir de ahí, ¿habrá más llegadas? Pues dependerá delas salidas que se produzcan. La defensa está cerrada y solo llegará un nuevo futbolista si saliera alguien o si se comprobara que algún central tiene más problemas físicos de los esperados. Lo mismo para los extremos. ¿Es necesario incorporar otro extremo? Quizás sí, pero para ello debe marcharse primero un jugador en esa posición.

A un mes vista, queda claro que todavía faltan varios movimientos para ver la configuración de la plantilla. Saldrán un mínimo de 2-3 jugadores y llegarán, al menos, otros dos. Quizás más. Loren y Funes tienen la palabra.