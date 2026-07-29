Entrenamiento del Málaga CF: Rafita y Aaron Ochoa regresan al trabajo con el grupo

El Málaga CF sigue avanzando en su puesta a punto de cara al inicio de la temporada y este miércoles ha recibido dos noticias positivas en su cuarta sesión de trabajo de la tercera semana de pretemporada. Rafita y Aaron Ochoa se han reincorporado parcialmente a la dinámica grupal, dando un paso adelante en su recuperación y aumentando las opciones de volver a estar disponibles en las próximas semanas.

Dos regresos esperados

El entrenamiento, celebrado desde las 09.15 horas en el campo anexo de La Rosaleda, arrancó con ejercicios de activación física antes de dar paso a rondos, trabajo técnico y distintas acciones específicas con balón. Una sesión enfocada en preparar el segundo compromiso amistoso del verano.

La principal novedad estuvo en la presencia de Rafita y Aaron Ochoa, que volvieron a ejercitarse junto al resto de la plantilla de forma progresiva. Por el contrario, Alfonso Herrero, Ramón, Moussa, Juanpe y Murillo continúan al margen del grupo mientras prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Rafita en un entramiento de la semana pasada. / Málaga CF

Último ensayo antes del Al-Ittihad

Con esta sesión, el conjunto dirigido por Juanfran Funes prácticamente da por concluida su preparación para afrontar su segundo test de la pretemporada. El cuadro blanquiazul se enfrentará este jueves 30 de julio, a partir de las 19.00 horas, al Al-Ittihad saudí en las instalaciones del Marbella Football Center.

El encuentro permitirá al técnico malaguista seguir repartiendo minutos entre sus futbolistas y comprobar la evolución del equipo después del empate cosechado en el estreno veraniego frente al Leicester City, en un nuevo examen ante un rival de entidad antes de continuar con la preparación para el regreso a Primera División.