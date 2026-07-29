Trofeo Costa del Sol: El Fulham se perfila como rival del Málaga CF

La XXXVI edición del Trofeo Costa del Sol va cogiendo forma. Pese a las dudas que existieron sobre si este encuentro de presentación se iba a poder disfrutar durante la pretemporada, finalmente todo apunta a que se va a celebrar justo una semana antes del debut liguero del Málaga CF frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y ya hay rival prácticamente cerrado: el Fulham de la Premier League.

A falta de que se cierren los últimos flecos y se firmen los contratos, todo apunta a que será el Fulham de Álvaro Arbeloa el rival del Málaga CF en una nueva edición del Trofeo Costa del Sol. Sin duda, una piedra de toque muy dura a escasos días del estreno de los blanquiazules en su retorno a la máxima categoría del fútbol español.

Si nada se tuerce, el Málaga CF se verá las caras con el Fulham el miércoles 12 de agosto, con horario por decidir, en La Rosaleda. En el que será el quinto y último duelo de preparación de los de Funes antes de verse con el Atleti en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Antes de eso, los blanquiazules se enfrentarán al Al-Attihad (jueves 30 de julio), a Al-Arabi SC catarí (6 de agosto) y al AD Ceuta (7 de agosto), además del duelo que ya empató con el Leicester el pasado sábado (3-3).

Patrocinador del torneo

La XXXVI edición del Trofeo Costa del Sol pasará a denominarse ‘Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria’ tras el acuerdo que han cerrado entre el club y la marca hasta 2031. Cervezas Victoria, además, contará con una presencia importante como patrocinador en el Estadio La Rosaleda.