Málaga CF 2-2 Al Ittihad: Tablas en el segundo test de pretemporada

Segundo partido de pretemporada y segundo empate. Esta vez 2-2 frente a un Al-Ittihad que también llegó más rodado y demostró mayor poderío físico en la primera parte. De nuevo, el equipo de Funes mostró una mejor versión en la segunda mitad, coincidiendo con la entrada al campo de Dani Lorenzo, faro en el centro del campo. El equipo saudí se marchó al descanso con dos goles de ventaja y los blanquiazules consiguieron igualar el choque tras el intermedio con goles de Adrián Niño y Joaquín.

De nuevo, Funes dio 45 minutos a casi todos sus jugadores disponibles para la cita. Minutos para que todos vayan cogiendo ritmo y para que el míster siga viendo con qué jugadores puede contar para cuando empiece lo verdaderamente importante, en poco más de dos semanas. Calero y Salinas debutaron. Y la nota negativa la puso Juan Cruz, que tuvo que retirarse con molestias a los 20 minutos de entrar al campo.

El once inicial del Málaga ante el Al Ittihad. / Agencia LOF (La Otra Foto)

El Málaga perdona; el Al-Ittihad castiga

Funes cambió el plan inicial para este segundo amistoso ante el Al-Ittihad. Introdujo en el centro de la defensa a Calero, debutante con la camiseta blanquiazul. También estuvieron de entrada en el verde Puga, Lobete y Chupete. El resto, los mismos que el primer día ante el Leicester. Y no dio tiempo prácticamente a sentarse en la silla cuando llegó el primer gol del partido. En la primera jugada del choque, los de Wissing se adelantaron a los 40 segundos. Falló en la salida de balón blanquiazul, tras un pase demasiado corto de Dani Sánchez, y el Al-Ittihad castigó. No perdonó Bergwijn con todo a placer.

El conjunto blanquiazul empezó a carburar tras ese tanto inicial del rival. Comenzó a combinar y encontrar espacios en la defensa saudí y las ocasiones empezaron a llegar. En la primera clara, Chupe no encontró a Eneko Jauregi por poco. Su centro fue demasiado potente. Y a los 15 minutos de encuentro, fue Rafa Rodríguez el que probó desde lejos y su disparo salió demasiado centrado a las manos de Rajkovic.

Otra más para los de Funes. Chupe se revolvió en el área con un giro marca de la casa y su intento salió mordido. Tuvo problemas Rajkovic para enviarla a córner. Y justo antes de la pausa de hidratación en el ecuador del primer acto, otro tiro de Lobete se marchó desviado por poco. El Málaga amenazó, perdonó, y fue el equipo árabe el que volvió a golpear. Ilenikhena cogió el balón en la frontal y no se lo pensó dos veces. Soltó un zapatazo que cogió un efecto extraño y se coló en la portería de Carlos López. Con ese resultado de 0-2 se llegó al descanso.

Funes cambió a sus 10 jugadores de campo para el segundo tiempo. Solo se mantuvo Carlos López en portería, acompañado de Juani, Izan Merino, Otu, José Salinas -debut-, Dani Lorenzo, Dotor, Juan Cruz, Joaquín, Haitam y Adrián Niño. Cambió hasta el balón para este segundo acto.

Un balón disputado durante el choque. / Agencia LOF (La Otra Foto)

Mejor versión blanquiazul en la segunda parte

Salió a mandar el Málaga CF ante un Al-Ittihad que mantuvo el bloque de la primera mitad. Salinas, en su debut, a punto estuvo de hacer el 1-2. Le taponaron su disparo desde dentro del área. Y acto seguido fue Dotor el que la tuvo y la mandó demasiado cruzada.

Y ahora sí, Adrián Niño acertó. Buena presión del Málaga para robar en campo rival y recortar diferencias. Recibió Dotor, se la dio al ariete de Rota y no perdonó. Chutó y el balón se acabó colando en la portería tras rebotar en Danilo. Primeros cambios en el Al-Ittihad. Entraron Simic, Aljedani y Ortega.

En un visto y no visto, el Málaga empató el partido. Solo cinco minutos después, ahora Adrián Niño fue el que asistió a Joaquín para que batiera de tiro cruzado a Rajkovic. Problemas físicos para Juan Cruz, que tuvo que abandonar el partido a los 20 minutos de la segunda mitad. Entró en su lugar Ochoa. También entraron al campo Adnan y Yossef en las filas del equipo saudí.

El partido entró en los minutos finales con empate en el marcador. Mucho cansancio ya en las piernas. Desde hace minutos ya no había ocasiones claras de gol. Y el que la tuvo al filo del minuto 90 fue Haitam, de cabeza a la salida de un córner. Remató desviado. Y ahí murió el partido.