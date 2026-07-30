Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mueren dos menores en un grave incendio en BenalmádenaDetenido por agredir a su pareja y atrincherarse en una azoteaDos madres malagueñas en la calle tras ser desahuciadas vuelven al pleno"No somos la oposición, somos los vecinos"Desarticulada una trama de explotación sexualMiniserie sobre Chiquito de la CalzadaGuerra entre la UEFA y la FIFAFichaje de Amine Noua
instagramlinkedin

Vestuario

Fernando Calero, tras su debut con el Málaga CF: "Necesito coger ritmo porque llevo dos meses sin jugar un partido"

"La pretemporada sirve para coger minutos, sensaciones y hemos estado bien", señaló el central blanquiazul después del empate contra el Al-Ittihad

Calero fue una de las novedades del Málaga CF frente al Al-Ittihad.

Calero fue una de las novedades del Málaga CF frente al Al-Ittihad. / Agencia LOF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Fernando Calero vivió este jueves su debut con el primer equipo del Málaga CF. Pese a formar parte de La Academia en las categorías inferiores, no ha sido hasta ahora cuando se ha estrenado como profesional y lo hizo en el empate 2-2 frente al Al-Ittihad. Salió después del partido a hablar con los medios y señaló la adaptación que aún necesita: "Para eso está la pretemporada".

Primeros minutos

El central vallisoletano vivió sus primeros 45 minutos del verano -se quedó sin minutos frente al Leicester City- y fue un duelo importante a la espera de empezar en LaLiga EA Sports en menos de tres semanas: "La verdad es que tengo muchas ganas. Es un día para ir cogiendo sensaciones, conocer al equipo. Coger ritmo también yo, que llevaba dos meses sin jugar un partido y para eso sirve la pretemporada".

Foto del partido entre el Málaga CF 2-2 Al Ittihad, el segundo test de pretemporada malaguista en su vuelta a Primera.

Ángel Recio fue el compañero de puesto de Fernando Calero. / Agencia LOF

Tiempo de adaptación

Formó parte del primer once de ante el Al-Ittihad, el que encajó los dos goles, y Calero apuntó a la adaptación que aún necesita: "Creo que mi juego se adapta bastante a este equipo. Es cierto que hay que ir cogiendo conceptos y trabajándolos con el míster y con los compañeros, pero creo que será un buen año. Creo que todavía tengo que ver con él cosas, analizarlas y ver posicionamientos. Al final, vengo de realizar otro tipo de juego y hay que adaptarse a lo que pide el entrenador y para eso está la pretemporada".

Noticias relacionadas y más

Pareja con Recio

El central llega al Málaga CF para aportar la experiencia de un jugar muy curtido en Primera División y este jueves tuvo minutos con Ángel Recio: "Nos hemos dado consejos de cubrirnos la espalda uno al otro. Si uno salía al otro, lo típico entre centrales. Primer partido que jugamos juntos, hemos estado cómodos. Una lástima el resultado, pero como digo, la pretemporada sirve para coger minutos, sensaciones y hemos estado bien", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
  2. Un exACB como complemento a Tyson Pérez en el puesto de '4' del Unicaja
  3. Degustaciones gratuitas de paella y callos, cucañas infantiles y actuaciones musicales: así celebra este pueblo de Málaga su tradicional feria este fin de semana
  4. Una de las piscinas más bonitas y baratas de Málaga está en este pequeño pueblo de la Axarquía: entradas desde un euro y las mejores vistas a la montaña
  5. El día que Amine Noua le anotó 22 puntos al Unicaja en el Carpena
  6. Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre
  7. McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga
  8. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Al-Ittihad, segundo amistoso de pretemporada

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas en la entrada a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas en la entrada a nado a Ceuta

Estrella del Viento, rumbo a un nuevo desafío: el sueño de volver a conquistar la vela clásica

Estrella del Viento, rumbo a un nuevo desafío: el sueño de volver a conquistar la vela clásica

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Fotos del Málaga CF 2-2 Al Ittihad, segundo test de pretemporada

Fotos del Málaga CF 2-2 Al Ittihad, segundo test de pretemporada

Ibon Navarro entra en el Consejo de Entrenadores de la Euroliga

Ibon Navarro entra en el Consejo de Entrenadores de la Euroliga

Juan Cruz, la nota más preocupante del Málaga CF

Juan Cruz, la nota más preocupante del Málaga CF
Tracking Pixel Contents