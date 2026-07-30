Fernando Calero, tras su debut con el Málaga CF: "Necesito coger ritmo porque llevo dos meses sin jugar un partido"

Fernando Calero vivió este jueves su debut con el primer equipo del Málaga CF. Pese a formar parte de La Academia en las categorías inferiores, no ha sido hasta ahora cuando se ha estrenado como profesional y lo hizo en el empate 2-2 frente al Al-Ittihad. Salió después del partido a hablar con los medios y señaló la adaptación que aún necesita: "Para eso está la pretemporada".

Primeros minutos

El central vallisoletano vivió sus primeros 45 minutos del verano -se quedó sin minutos frente al Leicester City- y fue un duelo importante a la espera de empezar en LaLiga EA Sports en menos de tres semanas: "La verdad es que tengo muchas ganas. Es un día para ir cogiendo sensaciones, conocer al equipo. Coger ritmo también yo, que llevaba dos meses sin jugar un partido y para eso sirve la pretemporada".

Ángel Recio fue el compañero de puesto de Fernando Calero. / Agencia LOF

Tiempo de adaptación

Formó parte del primer once de ante el Al-Ittihad, el que encajó los dos goles, y Calero apuntó a la adaptación que aún necesita: "Creo que mi juego se adapta bastante a este equipo. Es cierto que hay que ir cogiendo conceptos y trabajándolos con el míster y con los compañeros, pero creo que será un buen año. Creo que todavía tengo que ver con él cosas, analizarlas y ver posicionamientos. Al final, vengo de realizar otro tipo de juego y hay que adaptarse a lo que pide el entrenador y para eso está la pretemporada".

Pareja con Recio

El central llega al Málaga CF para aportar la experiencia de un jugar muy curtido en Primera División y este jueves tuvo minutos con Ángel Recio: "Nos hemos dado consejos de cubrirnos la espalda uno al otro. Si uno salía al otro, lo típico entre centrales. Primer partido que jugamos juntos, hemos estado cómodos. Una lástima el resultado, pero como digo, la pretemporada sirve para coger minutos, sensaciones y hemos estado bien", concluyó.