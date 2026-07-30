Así se están reforzando los rivales del Málaga CF en LaLiga EA Sports

El mercado de fichajes entra en su fase decisiva y el Málaga CF y los equipos de LaLiga EA Sports continúan dando forma a sus plantillas para la temporada 2026/27. A falta de un mes para el cierre de la ventana estival, la tendencia es clara: salvo las grandes potencias del campeonato, la mayoría de clubes está apostando por cesiones, futbolistas libres y operaciones de bajo coste. El conjunto blanquiazul ya ha incorporado a Fernando Calero, Juan Cruz, Carlos Dotor y José Salinas, además de renovar a Einar Galilea y Eneko Jauregi, aunque la dirección deportiva blanquiazul sigue trabajando para completar una plantilla que deberá competir en la máxima categoría.

El Málaga sigue construyendo su proyecto

Mientras buena parte de sus rivales continúa incorporando efectivos, el Málaga CF también mantiene abierto su mercado. El club blanquiazul ha oficializado hasta la fecha los fichajes de Fernando Calero, Juan Cruz, Carlos Dotor y José Salinas, cuatro futbolistas llamados a elevar el nivel competitivo del equipo de Sergio Pellicer tras el regreso a Primera División.

A esas incorporaciones se unen las renovaciones de Einar Galilea y Eneko Jauregi, consideradas prioritarias por la dirección deportiva para dar continuidad al bloque que consiguió el ascenso.

Pese a ello, en Martiricos nadie da por cerrada la planificación. El club sigue trabajando para reforzar varias posiciones como el pivote y aprovechar las oportunidades que puedan aparecer durante el último mes de mercado, un periodo en el que tradicionalmente se cierran numerosas cesiones y operaciones de última hora.

Predomina la austeridad en el resto de LaLiga

Lejos de las grandes inversiones, el resto de clubes ha optado por reforzarse con operaciones mucho más contenidas. El Sevilla ha incorporado a Julio Díaz, Arouna Sangante, Juan Iglesias, Jon Guridi y Pablo Mercado para reconstruir una plantilla que ha sufrido numerosas bajas.

El Elche también ha sido uno de los equipos más activos con los fichajes de Fer Niño (4 mill), Víctor Chust, Buba Sangaré y Gonzalo Villar, mientras que Osasuna ha apostado por Juan Dubasin como principal incorporación para reforzar su ataque.

El Espanyol ha reforzado su plantilla con las cesiones de Gabriel Moscardó y Quilindschy Hartman, además del fichaje de Álex Calatrava, aunque ha perdido dos futbolistas importantes rumbo al Málaga como Fernando Calero y José Salinas.

El Getafe vuelve a apostar por un mercado muy completo con las llegadas de Mario Martín, Martín Satriano, Ramón Terrats, Zaid Romero, Sebastián Boselli y la cesión de Andrés García, mientras que el Betis ha reforzado varias posiciones con Fran García, Diego Conde y Fabián Bernal.

Otros equipos también han movido ficha. El Alavés ha incorporado a Miguel Rodríguez, Mikel Rodríguez y Ville Koski; el Valencia ha apostado por Aliou Dieng, Ryunosuke Sato y Justin de Haas; el Levante se ha reforzado principalmente con las cesiones de Manu Sánchez, Hugo Sotelo y Dani Requena, además de los fichajes libres de Aïssa Mandi, E. Bardeli y Nacho Pérez; y el Racing, otro de los ascendidos, ha firmado a Sergio Canales, Asier Villalibre y ha logrado la cesión de Yassir Zabiri.

Madrid, Barça y Atlético vuelven a marcar diferencias

Los tres grandes del fútbol español vuelven a jugar un mercado completamente distinto al resto. El Real Madrid ha invertido con fuerza para reforzar una plantilla ya repleta de estrellas. El conjunto blanco ha cerrado las incorporaciones de Denzel Dumfries por 20 millones de euros y Marc Cucurella por 55 millones, además de aprovechar dos oportunidades de mercado con las llegadas a coste cero de Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. A ello se une el nombre de Yan Diomande, que continúa sonando como posible incorporación, además del persistente interés por Rodri, aunque ambas operaciones siguen sin cerrarse.

El FC Barcelona tampoco se ha quedado atrás. Los azulgranas han reforzado su ataque con Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund por 22 millones de euros, y han realizado una fuerte apuesta económica con Anthony Gordon, por quien han desembolsado 80 millones para convertirlo en uno de los fichajes más caros del verano.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha vuelto a demostrar músculo financiero con las llegadas de Kang-In Lee (40 millones), Morten Hjulmand (40 millones) y Álex Grimaldo (22 millones), además de otros movimientos realizados durante el mercado. El conjunto rojiblanco vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del verano.

El Deportivo rompe el mercado entre los recién ascendidos

Si hay un equipo que está sorprendiendo durante este mercado ese es el RC Deportivo. El conjunto gallego, recién ascendido a Primera División, está realizando una inversión poco habitual para un club que acaba de regresar a la élite.

Los coruñeses han incorporado al veterano Pierre-Emerick Aubameyang, además de realizar importantes desembolsos por Leo Román (9 millones), Jonathan Asp Jensen (6 millones), Bright Ede (6 millones), Lorenzo Amatucci (2,5 millones) y Teun Gijselhart (1 millón). Una política de fichajes muy agresiva que contrasta con la prudencia mostrada por la mayoría de equipos de la categoría.