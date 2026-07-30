Funes, tras el Málaga CF - Al-Ittihad: "Estos partidos ayudan a tomar decisiones"

Juanfran Funes habló tras el segundo examen de la pretemporada, resuelto con empate 2-2 frente al Al-Ittihad, y se mostró «contento» por el progreso de su equipo, sobre todo por lo visto en la segunda mitad, donde «hemos sido más nosotros».

Análisis del partido

El técnico blanquiazul arrancó su discurso con un análisis general del partido, del que puede ya extraer algunas conclusiones. «Igual que el otro, creo que es un partido para nosotros muy interesante. Se repiten evidencias, consolida tendencias. Nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, ahora y durante la temporada. Hay cosas que requieren tiempo. En lo bueno y en lo malo. Nos va a llevar al camino más conveniente. Para eso están los partidos de pretemporada», aseguró.

El entrenador blanquiazul se mostró más contento «por la segunda mitad». «Hemos sido más nosotros, cuando conectábamos en el eje. Ahí somos diferenciales. Hemos tenido la oportunidad de igualar el partido y tener nuestros mejores minutos».

Debut de Calero y Salinas

También habló con buenas palabras sobre los estrenos de Calero y Salinas con la camiseta blanquiazul. «Contentos. Juan ya había debutado. Ahora Calero y Salinas. Son dos jugadores que están muy cerca de nuestro modelo. Refuerzan nuestra idea. Salinas ha demostrado profundidad, ha roto por dentro por fuera. Es un jugador que nos va a dar mucho. Calero ya se le ha visto esa suficiencia con balón. Estamos muy contentos, poco a poco se irán acoplando a la dinámica del equipo. Satisfechos por lo que hemos visto», concluyó.