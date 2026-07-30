Juan Cruz, la nota más preocupante del Málaga CF

El Málaga CF abandona el Marbella Football Center con una preocupación con nombre y apellido: Juan Cruz. Entró el argentino en el descanso, pero su estancia en el amistoso contra el Al-Ittihad apenas duró 20 minutos. Se retiró del césped echándose la mano a la parte trasera del muslo y el club de Martiricos tendrá que informar de si ha sido un susto o si pierde a un nuevo jugador en una pretemporada dramática en la enfermería.

Lo cierto que es Cruz entró con la renovación del once inicial tras el descanso. Juanfran Funes volvió a insistir con su figura acompañando al delantero. El pasado sábado con Eneko Jauregi y este jueves con Adrián Niño. Es una de esas piezas que hay que encajar dentro del sistema del ‘Funesbuque’, ya que aún no ha ocupado ninguna de las bandas, y habrá que esperar.

Problemas físicos en el 65'

En 20 minutos tuvo algunos detalles positivos como algún buen pase en profundidad, estuvo bastante activo en la presión en área rival. El problema es que no pudo ver y tuvo que abandonar el césped mucho antes de lo esperado después de haberlo pedido él mismo.

No es un problema baladí para el Málaga CF. Alfonso Herrero, Ramón, Moussa, Juanpe y Murillo continúan con sus respectivas recuperaciones físicas. Además, Einar Galilea, Rafita y Pastor siguen inéditos en estos encuentros amistosos. Habrá que ver la información definitiva del club, si fue un movimiento de prevención o si hay algo que detectar.