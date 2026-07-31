José Salinas: "Roberto me habló maravillas del Málaga CF y de los compañeros"

José Salinas ya viste de blanquiazul. El lateral izquierdo fue presentado este viernes oficialmente como nuevo jugador del Málaga CF y se convierte en el cuarto fichaje blanquiazul después de Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor. Después de su debut sobre el terreno de juego en el empate ante el Al-Ittihad (2-2), dejó claro que aterriza en La Rosaleda con un objetivo muy claro: recuperar su mejor versión y consolidarse en Primera División.

Tras una temporada en la que no disfrutó de la continuidad que esperaba en el Espanyol, del que llega cedido, el defensa aseguró que afronta esta nueva etapa con ilusión, ambición y convencido de que ha encontrado el lugar ideal para relanzar su carrera.

"Quiero dar un paso al frente"

Salinas no escondió que una de las razones por las que aceptó la propuesta del Málaga fue la posibilidad de volver a sentirse importante sobre el terreno de juego. "Para eso estoy aquí. Quiero dar un paso al frente. Quiero demostrar lo que he demostrado en otras categorías y hacerlo en Primera División. El año pasado no pude tener la continuidad que me hubiese gustado y vengo con muchas ganas de ser yo, de volver a tener esa confianza".

El futbolista llega cedido con opción de compra procedente del Espanyol y espera convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Juanfran Funes.

Una adaptación muy rápida

El defensa reconoció que apenas ha necesitado unos días para sentirse integrado en el vestuario malaguista, al que definió como una auténtica familia. "La acogida ha sido espectacular. Creo que hay un grupo muy joven y desde fuera ya veía la alegría que transmitían. Me han recibido súper bien y desde el primer entrenamiento me he sentido muy cómodo".

El lateral izquierdo incluso pudo disputar sus primeros minutos con el equipo en el amistoso del jueves, unas sensaciones que calificó como muy positivas. "Era mi primer partido de pretemporada y me noté muy cómodo. El estilo de juego se asemeja bastante a lo que venía haciendo hace dos años y creo que eso me va a ayudar mucho. Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí".

Roberto Fernández, clave antes de llegar

Antes de tomar la decisión de fichar por el Málaga, el lateral buscó referencias del club en varios futbolistas que ya conocían la entidad: "Hablé con Roberto cuando ya estaba bastante avanzada mi llegada y me habló maravillas del club. También me habló muy bien de los compañeros y de la ciudad. Con Fernando Calero y Alfonso también he podido hablar y todos me transmitieron cosas muy positivas".

El exmalaguista Roberto era compañero de Salinas en el Espanyol. / EFE

Un lateral de largo recorrido

Preguntado por sus características sobre el césped, Salinas se definió como un lateral con vocación ofensiva, aunque sin descuidar el trabajo defensivo. "Me gusta bastante participar en la parcela ofensiva y asociarme con el extremo, tanto por dentro como por fuera. Pero también ser sólido atrás, porque siendo lateral creo que eso es muy importante".

En ese sentido, explicó que su entendimiento con Joaquín Muñoz durante el amistoso frente al Al-Ittihad fue muy natural. "Sabía que iba a jugar en la misma banda que él y hablamos un poco antes del partido. A él le gusta jugar abierto y a mí moverme tanto por dentro como por fuera. Creo que esa combinación puede ser buena y ayer me sentí bastante cómodo".

Salinas en el partido ante el Al-Ittihad. / Málaga CF

Convencido por la idea de Funes

Otro de los aspectos que terminaron de convencer al nuevo lateral fue la propuesta de Juanfran Funes, a la que considera muy similar a la que desarrolló en etapas anteriores de su carrera. "El año pasado vi bastantes partidos del Málaga. Es un modelo de juego que se asemeja bastante al que practicaba con Eder Sarabia y en el que más cómodo me he sentido. Creo que mi adaptación va a ser más rápida porque hay muchas cosas que se parecen".

Con esa confianza, Salinas afronta una temporada en la que espera recuperar protagonismo y ayudar al Málaga a cumplir sus objetivos en su regreso a la máxima categoría. "Tengo muchas ganas, me veo con muchas posibilidades, estoy contento y seguro de que será un año bonito".